Triple crimen de Florencio Varela con sello narco: detuvieron a otro sospechoso en Perú

Un nuevo detenido se sumó a la investigación por el triple crimen de Florencio Varela. Se trata del ciudadano peruano Abel Josuel Taya Humpire, de 32 años, quien fue apresado este sábado en Lima, Perú, durante un procedimiento realizado por la Policía Nacional de ese país en coordinación con la Policía Federal Argentina (PFA).

El sospechoso tenía un pedido de captura internacional vigente, solicitado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez, en el marco de la causa por los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurridos en septiembre de 2025.

La detención se concretó en el distrito de Santa Anita, en la capital peruana. La propia Policía Nacional de Perú confirmó el procedimiento a través de una publicación en la red social X.

"Fue detenido un ciudadano requerido por presunto homicidio agravado. Es investigado por su presunta participación en un triple homicidio y presuntos vínculos con una organización criminal dedicada al tráfico de drogas", informó la fuerza policial.

Qué se sabe del sospechoso detenido en Lima

De acuerdo con los investigadores, Taya Humpire habría participado junto con otros integrantes de la organización narco en los hechos vinculados con el asesinato de las tres jóvenes.

Uno de los elementos incorporados a la investigación es la declaración de Celeste González Guerrero, una de las primeras detenidas en la causa. Según trascendió, la mujer lo identificó como el supuesto custodio de Luis Valverde Rodríguez, conocido como "Papá".

Valverde Rodríguez es tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", quien permanece detenido en el penal de Ezeiza. La Justicia lo señala como uno de los presuntos jefes de la estructura narco investigada.

La relación entre los distintos sospechosos y sus presuntos roles dentro de la organización forman parte de las líneas de investigación judicial.

El triple crimen de Florencio Varela y la trama narco

Los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez ocurrieron en septiembre de 2025 y generaron una fuerte conmoción pública por las circunstancias en las que fueron cometidos.

Desde el comienzo, la investigación avanzó sobre la hipótesis de que los homicidios estuvieron vinculados con una organización dedicada al narcotráfico, con participación de diferentes personas que habrían cumplido distintos roles.

La identificación de los presuntos integrantes de esa estructura y la reconstrucción de sus responsabilidades son algunos de los ejes centrales de la causa.

Estado de la investigación

La detención de Taya Humpire en Perú representa un nuevo avance en la búsqueda de los sospechosos que permanecían fuera del país. Sobre este hombre pesaba un pedido de captura internacional emitido por la Justicia Federal argentina. Taya Humpire es investigado por su presunta participación en el triple homicidio y deberá responder ante la Justicia en el marco de las actuaciones correspondientes. Su responsabilidad penal deberá ser determinada mediante el proceso judicial.