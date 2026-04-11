El Ministerio Público Fiscal (MPF) abrió una investigación por la muerte de un hombre que estaba detenido en la Comisaría 23° de la localidad cordillerana de San Martín de los Andes. El fiscal Hernán Scordo dispuso que se aplique el Protocolo de Minnesota, que se aplica en los casos de personas que mueren bajo custodia policial.

Minutos después de las 14 de este sábado, un hombre de 49 años fue detenido por personal de la Policía de la Provincia del Neuquén cuando intentó incendiar la casa de su expareja en el barrio Chacra 4 de la localidad de San Martín de los Andes. Tras ser detenido fue trasladado a la Comisaría 23° donde se le inició una causa por violencia de género.

Según la información preliminar recolectada por el MPF, a la que accedió Mejor Informado, cerca de las 16:10 el hombre habría intentado suicidarse en el calabozo. El detenido recibió asistencia de los efectivos provinciales mediante maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y luego por personal médico del SIEN (Sistema de Emergencias del Neuquén). Fue trasladado al hospital sanmartinense, donde finalmente muríó alrededor de las 17.

Scordo dispuso que el cuerpo sea trasladado hacia Neuquén capital para que el Cuerpo Médico Forense de la Ciudad Judicial realice la autopsia. A su vez, el fiscal a cargo del caso dispuso que la investigación sobre la muerte del hombre sea llevada a cabo por personal de la Policía Federal Argentina (PFA).