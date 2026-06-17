En una audiencia híbrida entre Choele Choel y General Roca, un hombre aceptó haber cometido múltiples abusos sexuales contra tres mujeres, dos de ellas menores al momento de los hechos, y comenzó a cumplir una pena de 9 años de prisión efectiva. Además, será inscripto en el Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual (ReProCoInS).

Las representantes fiscales remarcaron que el acusado se aprovechó de sus vínculos familiares y de la cotidianidad compartida para perpetrar los abusos, lo que agrava aún más la brutalidad de los hechos.

El hombre reconoció haber abusado sexualmente de su cuñada desde que era menor de edad hasta los 20 años, de otra mujer de 28 años y de una amiga de su hija cuando la niña tenía apenas 12. La calificación legal incluyó abuso sexual con acceso carnal, exhibiciones obscenas, abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia y abuso sexual simple, todos enmarcados en la Ley 26.485 y la Ley 26.061.

Prueba abrumadora

La audiencia híbrida expuso una batería de pruebas: denuncias en el Juzgado de Paz, intervenciones de SENAF y de la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad, entrevistas familiares, informes de Cámara Gesell, pericias psicológicas, extracción forense de un celular, informes de Criminalística y la participación de la OFAVI de Valle Medio. Cada documento y testimonio reforzó la contundencia del caso.

Tras un cuarto intermedio, el tribunal resolvió en los mismos términos del acuerdo abreviado. Con la renuncia de las partes a los plazos procesales, el hombre comenzó a cumplir su condena de inmediato. La defensa penal pública confirmó que el imputado había sido asesorado y que aceptaba plenamente la prueba reunida.