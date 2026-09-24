Usaba un club de bochas como kiosco narco: encontraron droga en una oficina y detuvieron a un colaborador

Un hombre de 49 años fue detenido en Laboulaye, Córdoba, en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes. La investigación estuvo a cargo de efectivos de la Dirección General de Investigaciones Antinarcotráfico, que realizaron dos allanamientos, en un club de bochas y en una vivienda.

Uno de los procedimientos se llevó a cabo en un club de bochas donde el hombre se desempeñaba como colaborador. Según informó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, el establecimiento habría sido utilizado como punto de venta de estupefacientes.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico por una presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

Durante el operativo en el club, los investigadores registraron la oficina administrativa utilizada por la comisión de la entidad. Allí secuestraron varias dosis de cocaína, dinero y otros elementos que quedaron incorporados a la investigación.

El segundo allanamiento se realizó en la vivienda del detenido, ubicada sobre calle Wilde, también en el barrio Santa Rita. De acuerdo con la investigación, los efectivos establecieron que el domicilio también habría funcionado como un punto de venta y secuestraron un automóvil.

La investigación quedó en manos de la Justicia

El procedimiento fue realizado en el marco de una causa por presunta comercialización de estupefacientes. Los elementos secuestrados durante ambos allanamientos serán incorporados a las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico interviniente, el hombre quedó detenido y a disposición de la Justicia. La causa continúa bajo investigación por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.