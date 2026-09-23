Padrastro tiktoker asesinó al hijo de su pareja y dijo que estaba “poseído por el demonio”

Un adolescente de 16 años fue asesinado en el paraje Higuera Vieja, en el noroeste de Córdoba, y por el crimen fueron detenidos su padrastro, de 35 años, y el hijo de este, de 17. La Policía encontró el cuerpo de la víctima luego de que su madre acudiera a una comisaría para denunciar un episodio de violencia de género y alertara que sus hijos permanecían en la vivienda.

La víctima fue identificada como Lautaro Córdoba. El hecho ocurrió en una zona rural ubicada a unos 135 kilómetros de la ciudad de Córdoba y cercana a la localidad de Copacabana.

Todo comenzó cuando Antonella Vanesa Torres, de 39 años, se presentó ante las autoridades para denunciar a su pareja, Ermenegildo Acosta, por un episodio de violencia de género. Según su relato, el hombre se había mostrado agresivo, la había golpeado y decía estar poseído. La mujer aseguró que Acosta le había dado golpes de puño y que posteriormente salió de la vivienda y se quitó la ropa.

Ante la situación, Torres decidió retirarse del lugar y dirigirse a la comisaría para pedir ayuda. Sus hijos menores de edad quedaron dentro de la vivienda junto al acusado. Cuando los efectivos llegaron al domicilio, encontraron a Lautaro Córdoba sin vida y con múltiples lesiones. Fuentes policiales indicaron que el cuerpo presentaba una herida compatible con un disparo de arma de fuego.

Dos detenidos por el crimen

Tras el hallazgo, la División Investigaciones detuvo a Acosta, quien no opuso resistencia. También fue arrestado su hijo, de 17 años, señalado como presunto partícipe del ataque.

El principal acusado fue imputado por homicidio calificado por alevosía y agravado por la participación de un menor de edad. En tanto, al adolescente de 17 años se le atribuye una presunta coautoría y fue acusado de homicidio calificado por alevosía. La investigación busca determinar cuál fue la mecánica del crimen y la participación concreta de cada uno de los detenidos.

En el establecimiento rural trabajó el Gabinete Científico, que realizó distintas pericias para reconstruir lo ocurrido. También se aguarda el resultado preliminar de la autopsia, que permitirá establecer con precisión la causa y las circunstancias de la muerte.

De acuerdo con lo informado por medios cordobeses, tras ser detenido Acosta manifestó ante los investigadores que la mujer y el adolescente “estaban poseídos por el demonio” y que pretendían matarlo. Además, sostuvo que “lo contagiaron” y relacionó esa situación con el ataque.

Las declaraciones forman parte de la investigación y deberán ser contrastadas con las pruebas reunidas por los investigadores.

La actividad de Acosta en redes sociales

Acosta mantenía una importante presencia en redes sociales. En TikTok contaba con más de 63 mil seguidores y alrededor de 1,6 millones de “me gusta”, mientras que en Instagram superaba los 12 millones de seguidores.

El imputado tiene una importante presencia en redes sociales.

En sus perfiles publicaba videos de bailes, escenas de su vida cotidiana y contenido vinculado con las tareas que realizaba en el campo. También promocionaba un emprendimiento dedicado a la venta de carbón y leña en la zona.

El crimen conmocionó al paraje Higuera Vieja, donde la investigación continúa para establecer qué ocurrió dentro de la vivienda y cuál fue la secuencia que terminó con la muerte de Lautaro Córdoba. La Justicia deberá avanzar ahora con las pericias realizadas en el lugar, el resultado de la autopsia y los testimonios para determinar las responsabilidades de los dos detenidos.