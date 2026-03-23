Un hombre de 23 años y una mujer de 18 fueron aprehendidos en Viedma durante la madrugada del domingo luego de protagonizar una serie de hechos violentos que incluyeron daños a un vehículo, destrozos en una vivienda y un intento de ocultarse en un departamento alquilado. La rápida intervención de la Policía permitió detenerlos y poner fin al raid delictivo.

Todo comenzó cerca de las 2 de la madrugada, cuando el 911 Río Negro Emergencias recibió un aviso por una fuerte discusión en la intersección de los bulevares Sussini e Ituzaingó. Al llegar al lugar, los efectivos fueron informados por una testigo de que la pareja no solo se agredía entre sí, sino que también había dañado el automóvil de su padre, golpeando el capot con violencia.

Tras ese primer ataque, los jóvenes escaparon hacia el barrio Santa Clara, lo que activó un operativo de búsqueda. Minutos después, otro vecino denunció que los mismos sospechosos habían roto los vidrios de una casa en la calle Formosa y luego intentaron refugiarse en un departamento del mismo predio.

Gracias a las descripciones aportadas por los damnificados, los uniformados lograron interceptar a la pareja a pocos metros del último incidente. La fiscal de turno dispuso su detención inmediata en la Comisaría 1° y se inició una causa bajo la carátula de daños.

Las autoridades confirmaron que se están evaluando los costos de los destrozos y se esperan las denuncias formales de los vecinos afectados. El procedimiento dejó en evidencia la rápida respuesta policial y la preocupación de la comunidad por este tipo de episodios de violencia urbana.