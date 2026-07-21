Un trabajador de la empresa Cliba sufrió lesiones este martes por la mañana tras ser embestido por una motocicleta mientras realizaba tareas de recolección de residuos en Centenario. El siniestro ocurrió sobre calle Lago Lácar, a pocos metros de la intersección con Comodoro Rivadavia.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el choque sucedió cerca de las 9. Una motocicleta Honda de 150 centímetros cúbicos circulaba de oeste a este por Lago Lácar, conducida por una joven de 21 años. En ese momento, el vehículo impactó contra el recolector, que cruzaba la calzada durante el recorrido habitual del camión de residuos.

La lluvia complicó la maniobra de frenado

Las primeras actuaciones indican que la motociclista intentó frenar antes de impactar al trabajador. Sin embargo, la moto perdió adherencia debido al pavimento mojado por las lluvias registradas durante las horas previas y terminó deslizándose hasta producir el choque.

Las circunstancias que desencadenaron el siniestro forman parte de la investigación que llevan adelante las autoridades para establecer la mecánica del incidente.

La Policía y el personal de salud asistieron a los involucrados

Hasta el lugar acudieron efectivos de la Comisaría 52, personal de Tránsito Villa Obrera y una ambulancia del Hospital Natalio Burd. El recolector fue trasladado al centro de salud para la realización de estudios médicos que permitieran descartar lesiones de mayor gravedad.

La conductora de la motocicleta también fue derivada al Hospital Natalio Burd para recibir asistencia y ser sometida a los controles correspondientes. La investigación continuará con las pericias y el relevamiento de los testimonios para determinar con precisión cómo se produjo el siniestro.