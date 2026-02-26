Río Negro confirmó que todavía no está decidido ningún aumento en la tarifa de EDERSA, en el contexto de la audiencia pública convocada para este viernes 27 de febrero a las 10 de la mañana. El encuentro, que será transmitido en vivo por el sitio oficial del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), forma parte del proceso de Revisión Tarifaria Integral, que debe realizarse cada cinco años según el marco regulatorio eléctrico.

La última actualización se concretó en 2021 y este año corresponde su evaluación técnica. El presidente del EPRE, Juan Justo, explicó que la instancia que comienza es “administrativa y técnica” y remarcó que “no se ha decidido ningún tipo de aumento en la tarifa de EDERSA ni lo habrá en esta etapa”.

El proceso contempla que la empresa presente una propuesta con los costos estimados para operación, mantenimiento de redes, planes de obra e inversiones. Ese planteo es evaluado por el EPRE, que puede aprobarlo total o parcialmente, o rechazarlo si no está debidamente justificado. La audiencia pública permite que la empresa exponga su pedido y que los usuarios expresen su posición, garantizando participación ciudadana y transparencia.

Luego de la audiencia, se inicia una etapa técnica que se extiende durante varios meses y que incluye el análisis de variables económicas, operativas y de calidad del servicio. Desde el Gobierno provincial se destacó que el sistema de revisión quinquenal asegura previsibilidad, control y equilibrio entre la sostenibilidad del servicio y la protección de los usuarios.

La audiencia pública será transmitida en vivo a través del sitio web oficial del EPRE (www.eprern.gov.ar). De esta manera, cualquier persona interesada podrá seguir su desarrollo en tiempo real de forma virtual.

El debate se centra en cómo garantizar un servicio eléctrico eficiente y sostenible, sin trasladar de manera inmediata aumentos tarifarios a los usuarios, en un contexto económico complejo. La definición final sobre la tarifa se dará recién después de los estudios técnicos y administrativos que se desarrollarán en los próximos meses.