Un operativo de control de venta ambulante terminó en un verdadero escándalo en pleno centro de Cipolletti. Un vendedor de plantas oriundo de Allen le pegó una trompada a un inspector municipal cuando intentaban identificarlo, luego enfrentó a los policías que acudieron al lugar para asistir al personal comunal y finalmente fue reducido y trasladado a la Comisaría 4°. Horas después recuperó la libertad, aunque quedó imputado en una causa judicial.

El violento episodio ocurrió alrededor de las 20 sobre la vereda de ña sucursal céntrica de La Anónima, ubicada en Roca al 600. Hasta allí habían llegado los inspectores de la Secretaría de Fiscalización que realizaba controles sobre la venta ambulante, una actividad que en las últimas semanas mostró un marcado crecimiento en distintos sectores de la ciudad.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron una camioneta Renault Trafic cargada con distintas especies de plantas. Mientras avanzaban con la inspección apareció un hombre que, según informaron desde el municipio, reaccionó con extrema agresividad. Primero insultó a los trabajadores y, en medio de una fuerte discusión, le lanzó un golpe de puño en el rostro a uno de los inspectores.

La situación cambió de inmediato y generó momentos de enorme tensión. El ataque provocó un importante alboroto frente a decenas de vecinos y clientes que circulaban por la zona comercial, mientras el tránsito también se vio afectado por el despliegue del operativo.

Ante la agresión, efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA), que acompañan este tipo de procedimientos preventivos, intervinieron para controlar la situación. Sin embargo, el vendedor tampoco acató las órdenes policiales y ofreció resistencia, por lo que los uniformados debieron reducirlo y trasladado a la Comisaría, ubicada a apenas una cuadra.

Más tarde, desde la Fiscalía informaron que el hombre fue notificado de la causa iniciada en su contra y posteriormente recuperó la libertad, mientras la investigación continúa.

Desde la Municipalidad explicaron que los controles se intensificaron debido al crecimiento de vendedores ambulantes de plantas que comenzaron a instalarse en distintos puntos de Cipolletti. Además, señalaron que durante las inspecciones recibieron reiteradas denuncias de vecinos que aseguran sentirse incómodos por la insistencia con la que algunos ofrecen la mercadería e, incluso, por las reacciones agresivas cuando reciben una respuesta negativa.

En ese contexto, fuentes municipales indicaron que gran parte de los vendedores detectados en las últimas semanas son oriundos del partido bonaerense de La Matanza y se encontrarían alojados en un inmueble ubicado sobre calle Santa Cruz, en cercanías del barrio La Paz. Según los datos relevados por el área de Fiscalización, ese grupo representa la mayoría de quienes actualmente desarrollan esta actividad en la ciudad.

Asimismo, las autoridades señalaron que durante algunos controles varios vendedores evitaron identificarse correctamente al manifestar que no llevaban consigo la documentación personal, una situación que dificultó las tareas de verificación.