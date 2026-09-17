Dos personas fueron condenadas en Neuquén a tres años de prisión de ejecución condicional por participar en la comercialización de estupefacientes, luego de un acuerdo pleno presentado por el Ministerio Público Fiscal y homologado por el juez Juan Guaita.

Se trata de Tomás Agustín Muñoz y Valentina San Martín, quienes fueron declarados responsables como partícipes secundarios del delito de comercio de estupefacientes. Además de la pena, ambos deberán cumplir durante dos años una serie de reglas de conducta y pagar una multa de 45 unidades fijas.

La resolución fue dictada durante una audiencia de procedimiento abreviado realizada en la Ciudad Judicial. La fiscal del caso, Paula Yerfino, y el asistente letrado José Linares presentaron el acuerdo ante el magistrado, quien finalmente lo homologó.

El vehículo y una cuenta de Mercado Pago

Según la investigación fiscal, Muñoz colaboraba con otras personas en la comercialización de drogas de distintas maneras. Entre diciembre de 2025 y el 5 de mayo de 2026, habría prestado su vehículo para facilitar las operaciones, trasladado personas encargadas de realizar entregas bajo la modalidad delivery y permitido el uso de su cuenta de Mercado Pago para recibir transferencias vinculadas con las ventas.

La acusación también estableció que realizaba ventas ocasionales a cambio de obtener droga para consumo personal o de recibir un porcentaje de las ganancias.

Como parte de la condena, Muñoz deberá acreditar cada dos meses que cuenta con trabajo, oficio o estudios, presentarse ante la Dirección Provincial de Población Judicializada, realizar un tratamiento contra las adicciones y completar 200 horas de trabajo comunitario.

Además, durante un año deberá donar mensualmente 10 cajas de leche a una institución de bien público y tendrá prohibido acercarse a menos de 100 metros del domicilio donde se realizaban las ventas.

El acuerdo judicial también dispuso el decomiso de un Volkswagen Vento y de 1.400.000 pesos que habían sido secuestrados durante la investigación.

Drogas sintéticas en fiestas electrónicas

En el caso de Valentina San Martín, la fiscalía acreditó que participó en la venta de drogas sintéticas como éxtasis, MDMA y ketamina.

De acuerdo con la investigación, las operaciones se desarrollaron entre marzo de 2026 y el 7 de mayo de 2026, principalmente en fiestas electrónicas y dentro de círculos cerrados. Según la acusación, San Martín recibía los estupefacientes por encargo de dos personas y posteriormente les entregaba el dinero obtenido por las ventas.

La joven también recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional y deberá cumplir durante dos años las reglas de conducta fijadas por la Justicia.

Entre ellas se encuentran la acreditación periódica de empleo u ocupación, los controles ante Población Judicializada, un tratamiento contra las adicciones y 200 horas de trabajo comunitario. También deberá donar 10 cajas de leche por mes durante un año.

En su caso, el tribunal estableció además una medida específica: no podrá concurrir a fiestas electrónicas, boliches ni locales bailables de la provincia de Neuquén durante el período establecido.

También tendrá prohibido mantener contacto con los principales implicados en la investigación.

Decomisos y destrucción de la droga

Como parte de la resolución, el juez Juan Guaita ordenó además el decomiso de los elementos y dinero secuestrados durante la investigación.

En el caso de San Martín, se dispuso el decomiso de 75.000 pesos que habían sido encontrados en su mochila, además de los estupefacientes incautados.

El material de droga secuestrado será destruido en su totalidad, según lo dispuesto en la resolución judicial.

De esta manera, el acuerdo alcanzado entre la fiscalía y las defensas permitió cerrar la responsabilidad penal de ambos acusados mediante un procedimiento abreviado, aunque las penas impuestas quedaron bajo la modalidad de ejecución condicional, sujetas al cumplimiento de las reglas de conducta establecidas por el tribunal.