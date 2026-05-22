A simple vista, eran comercios normales. Locales abiertos, movimiento constante de personas y actividad diaria como la de cualquier otro negocio de Cutral Co. Pero detrás de esa fachada, la Policía del Neuquén encontró más de cinco kilos de cogollos de marihuana, plantas de cannabis y elementos utilizados para el fraccionamiento y distribución de droga.

El operativo incluyó cinco allanamientos simultáneos y terminó con tres personas demoradas, todas sin antecedentes penales.

La causa comenzó después de una serie de denuncias anónimas realizadas por vecinos mediante el sistema QR de la fiscalía y la aplicación Neuquén Te Cuida, dos herramientas incorporadas para facilitar información vinculada al narcomenudeo y movimientos sospechosos en los barrios.

La fachada perfecta: negocios habilitados y movimiento constante

Los investigadores detectaron que parte de la actividad ilegal funcionaba detrás de comercios legales y consolidados de la ciudad, utilizados presuntamente para ocultar la comercialización de cannabis.

Ese movimiento cotidiano ayudaba a disimular ingresos, salidas y circulación permanente de personas sin despertar sospechas inmediatas.

“Se trata de comercios grandes, no un kiosquito que tiene algunas cosas”, mencionó.

Con las pruebas reunidas durante las tareas de inteligencia, la Justicia autorizó los allanamientos donde secuestraron más de cinco kilos de cogollos de marihuana, una plantación de cannabis, balanzas de precisión y distintos elementos utilizados para preparar y fraccionar droga.

“La información aportada por vecinos fue clave para poder avanzar con la investigación”, dijo el comisario Mayor Nelson Peralta, director provincial de Antinarcóticos, en una entrevista desde “La mañana es de La Primera”, que se emite por la AM550.

La denuncia anónima que terminó destapando todo

Uno de los puntos más importantes de la causa fue justamente el rol de los vecinos, que utilizaron herramientas anónimas para alertar sobre movimientos compatibles con venta de droga.

"Nos permite llegar a estos resultados y así que gracias a la ciudadanía", dijo Peralta.

A partir de esos datos, los investigadores comenzaron seguimientos, observaciones y distintas tareas de campo que terminaron confirmando la actividad ilegal detrás de los locales comerciales.

Las denuncias llegaron mediante el QR habilitado por la fiscalía y la App Neuquén Te Cuida, sistemas que permiten aportar información sin necesidad de exponerse públicamente.

Fuentes policiales remarcaron que este tipo de herramientas permite detectar estructuras que muchas veces logran mezclarse con la rutina cotidiana de los barrios.

Plantación, cogollos y elementos de distribución

Durante los procedimientos también encontraron una plantación de cannabis vinculada directamente al circuito investigado.

"Tenían una plantación y producto de eso tenían esa cantidad de cogollos, ya que no es compactado, estaban haciendo su propia producción”, precisó el comisario.

Aunque no hallaron armas de fuego, sí secuestraron balanzas y distintos elementos asociados al fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.

Para los investigadores, el volumen de droga encontrado demuestra que no se trataba de consumo aislado ni de tenencia mínima.

“Los elementos secuestrados muestran una estructura preparada para la distribución”, señaló el uniformado.

Un operativo que volvió a mostrar cómo avanza el narcomenudeo

El caso volvió a exponer una modalidad que preocupa cada vez más en distintas ciudades de la provincia: el uso de actividades aparentemente normales para ocultar puntos de venta de droga.

Locales habilitados, circulación constante y comercios conocidos muchas veces terminan funcionando como cobertura para estructuras de narcomenudeo que buscan pasar inadvertidas.

Esta vez, la investigación logró avanzar gracias a información aportada desde el propio barrio.

Y detrás de persianas abiertas y negocios que parecían funcionar como cualquier otro, los investigadores encontraron una estructura montada para vender droga en plena ciudad.

Otro operativo en Zapala terminó con droga secuestrada y cinco detenidos

El procedimiento realizado en Cutral Co se suma a otro importante operativo encabezado esta misma semana por la Dirección Provincial de Antinarcóticos en Zapala. En una entrevista con el programa “La mañana es de La Primera”, el comisario mayor Nelson Peralta explicó que el despliegue se realizó con unos 50 efectivos y terminó con droga secuestrada, dinero, balanzas y personas detenidas.

“En Zapala, con 50 efectivos el miércoles, secuestraron más de 600 gr de marihuana y 150 gr de cocaína. Son 750 dosis que se sacaron de circulación, dinero, balanzas y 5 personas detenidas”, detalló Peralta durante la entrevista emitida en “La mañana es de La Primera”.

El jefe policial también remarcó que en ninguno de los procedimientos hallaron armas de fuego. “No encontramos armas ni en Cutral Co ni en Zapala”, sostuvo.