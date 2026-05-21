Golpe al narcotráfico en Zapala: 9 detenidos y droga secuestrada tras ocho allanamientos

Una investigación que se extendió por un mes y medio permitió desarticular una red dedicada a la comercialización de drogas en Zapala. Este miércoles se realizaron ocho allanamientos que culminaron con la demora y posterior imputación de nueve sospechosos, el secuestro de dinero en efectivo, cocaína, marihuana y el desmantelamiento de los puntos de venta.

Todos los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente.

Luego de las investigaciones que llevó adelante la Policía de Neuquén, la fiscalía impulsó las solicitudes de registro para ocho viviendas. Los procedimientos contaron con el despliegue de más de cincuenta efectivos de distintas divisiones antinarcóticos de la provincia.

Secuestraron droga y elementos fundamentales para la red de venta

Como resultado de las diligencias, se retiraron de circulación más de 140 gramos de clorhidrato de cocaína y más de 600 gramos de cogollos de marihuana, lo que representa alrededor de 750 dosis.

Participaron efectivos de divisiones de Zona Sur, Chos Malal y Cutral Co.

En los domicilios también se secuestraron más de 14 gramos de semillas de cannabis sativa, cuatro balanzas de precisión, dos terminales de pago electrónico (posnet), una computadora portátil, anotaciones de interés para la causa y 14 teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes. Además, se incautó la suma de 123.800 pesos en efectivo y recortes de nailon utilizados para el fraccionamiento de las sustancias.

Por el hecho, nueve personas -siete hombres y dos mujeres- fueron detenidas, trasladados para su correcta identificación y notificados de la imputación en la causa judicial, quedando formalmente a disposición de la justicia.