Viajaba rumbo a Neuquén, pero en Chichinales el viaje terminó de la peor manera: un joven tucumano de 26 años quedó a pie después de escapar a toda velocidad de un control de la Policía Caminera y ser interceptado kilómetros más adelante con una Volkswagen Suran robada, patente falsa, documentación apócrifa y múltiples adulteraciones en el vehículo. El operativo se desplegó sobre la Ruta 22 y ahora la Justicia investiga una serie de delitos vinculados al rodado.

Todo comenzó cerca del mediodía, cuando efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial realizaban un control vehicular e identificación de personas a la altura del kilómetro 1109, en Chichinales. En medio de la rutina del operativo, una Volkswagen Suran roja llamó inmediatamente la atención de los uniformados por una irregularidad visible en la chapa patente delantera.

Sin embargo, lo que parecía una simple infracción terminó desatando una persecución sobre la ruta. Cuando los policías le hicieron señas para que detuviera la marcha, el conductor directamente ignoró las indicaciones y atravesó el control a toda velocidad, generando una situación de extrema tensión en plena Ruta 22.

A partir de ese momento se activó un alerta hacia el personal apostado frente a la unidad ubicada en el kilómetro 1117. Allí, finalmente, los efectivos lograron interceptar el vehículo y reducir la fuga del automovilista, que había salido desde Buenos Aires y tenía como destino final la ciudad de Neuquén. Pero el viaje terminó abruptamente en el Alto Valle rionegrino.

Luego comenzaron las verificaciones y apareció el verdadero escándalo. Según confirmaron fuentes policiales, la patente delantera colocada en la Suran era completamente apócrifa. Además, la cédula que exhibió el conductor también presentaba irregularidades y terminó siendo falsa.

Pero eso no fue todo. Los efectivos avanzaron con una inspección más profunda sobre el vehículo y detectaron maniobras de adulteración tanto en los números de chasis como en el motor, una señal inequívoca de que el rodado escondía un pasado mucho más oscuro de lo que aparentaba a simple vista.

Finalmente, al consultar el sistema de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor, la Policía descubrió que la cédula digital correspondía en realidad a otro vehículo. Además, la Volkswagen Suran registraba un pedido de secuestro vigente por robo desde hacía más de diez días.

Por el caso tomó intervención la Fiscalía de Villa Regina, que ordenó el inicio de actuaciones judiciales por distintos delitos. Mientras tanto, el joven tucumano quedó envuelto en una compleja causa penal y el vehículo terminó secuestrado al costado de la ruta, poniendo punto final a un viaje que jamás llegó a Neuquén.