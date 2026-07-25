Un camionero logró evitar un accidente de gravedad luego de atravesar un tramo con hielo y escarcha sobre la Ruta Nacional 3, cerca de Puerto Deseado, en Santa Cruz. El conductor perdió adherencia en distintos sectores de la calzada, pero consiguió mantener el control del vehículo con maniobras precisas.

La situación se registró durante la mañana del viernes, a unos 50 kilómetros al sur del puente sobre el río Deseado. Otros viajeros que circulaban por la zona captaron en video los movimientos del transporte mientras avanzaba por un sector afectado por las bajas temperaturas.

Antes de llegar a Puerto Deseado, el camión ya había presentado algunos deslizamientos producto de la presencia de hielo sobre el asfalto. El conductor logró corregir la trayectoria en cada maniobra y evitó que el vehículo terminara fuera de la ruta o bloqueara un corredor clave para la conexión terrestre de la Patagonia.

El hielo volvió a generar riesgos en las rutas de Santa Cruz

Las condiciones invernales volvieron a poner bajo alerta a quienes circulan por las rutas santacruceñas. La formación de escarcha sobre la cinta asfáltica reduce la adherencia de los vehículos y aumenta el riesgo de despistes, especialmente durante las primeras horas del día.

La Ruta Nacional 3 es uno de los principales corredores de transporte de la región. Por allí circulan vehículos particulares, transporte de cargas y servicios esenciales que conectan distintas localidades de Santa Cruz con el resto de la Patagonia.

Especialistas en seguridad vial recomiendan reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y evitar maniobras bruscas ante la presencia de hielo. En estos escenarios, una diferencia mínima en el control del vehículo puede definir el resultado de una situación de riesgo.

El video difundido por los viajeros Lucas Feijo y Gerardo Fernández mostró la dificultad del tránsito durante una jornada marcada por el frío extremo. La maniobra del camionero permitió que el episodio terminara sin personas heridas y con el transporte nuevamente bajo control.