Las truchas de producción neuquina se incorporarán este viernes y sábado a la oferta del Mercado Concentrador del Neuquén. La firma Salmon Trout llevará su producción acuícola a este espacio comercial, donde compartirá la jornada con alimentos elaborados en distintas regiones de la provincia.

La propuesta es impulsada por la Corporación para el Desarrollo de la Cuenca del Curi Leuvú (Cordecc). La iniciativa busca acercar a los consumidores productos del interior neuquino y, al mismo tiempo, abrir nuevos canales de comercialización para quienes producen en la provincia.

Las truchas se crían en aguas cordilleranas y bajo condiciones controladas. El sistema productivo prescinde del uso de antibióticos y mantiene controles sanitarios durante el proceso de crianza.

La producción acuícola se suma a los sabores del norte neuquino

La presencia de Salmon Trout amplía una propuesta que ya incluye Chivito Criollo del Norte Neuquino, cordero y escabeches artesanales. Los productos estarán disponibles el viernes 2 de octubre, de 12.30 a 17.30, y el sábado 3, de 9 a 13.

El Chivito Criollo del Norte Neuquino cuenta con Denominación de Origen y representa una producción vinculada con la trashumancia y las tradiciones del norte provincial. La trucha incorpora otra actividad a esa muestra de la diversidad productiva neuquina, esta vez relacionada con la acuicultura y los recursos hídricos cordilleranos.

La combinación de alimentos permite reunir en un mismo punto productos provenientes de diferentes zonas de Neuquén. Para los consumidores, representa una posibilidad de acceder directamente a alimentos producidos dentro de la provincia.

El ambiente también ocupa un lugar central en la crianza de los peces. Las truchas se desarrollan en aguas de origen cordillerano con condiciones naturales adecuadas para la actividad.

Alicurá y Piedra del Águila tienen un reconocimiento sanitario

Los embalses de Alicurá y Piedra del Águila se encuentran dentro de un área reconocida como libre de enfermedades de salmónidos de declaración obligatoria. Esa condición cuenta con el reconocimiento del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) sobre la autodeclaración de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Ese marco sanitario constituye uno de los aspectos que acompañan el desarrollo de la acuicultura en Neuquén. La actividad combina el control de las condiciones de crianza con el cuidado de la calidad del agua utilizada durante la producción.

La llegada de las truchas al Mercado Concentrador forma parte de una estrategia para ampliar las opciones de venta de los productores neuquinos. También permite que alimentos provenientes de distintas zonas de la provincia tengan un espacio común de contacto con los consumidores.

Durante este fin de semana, la propuesta reunirá producción acuícola, carnes regionales y elaboraciones artesanales. Así, el Mercado Concentrador del Neuquén funcionará como punto de encuentro entre alimentos del territorio y las familias que buscan incorporarlos a su mesa.