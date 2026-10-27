Un hombre de Villa La Angostura fue imputado por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, luego de agredir presuntamente a su pareja durante un viaje a Bariloche. El episodio ocurrió el sábado 24 de octubre de 2026, alrededor de las 23, en una vivienda que ambos ocupaban temporalmente.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el conflicto comenzó cuando el hombre cuestionó a la mujer por una reacción en forma de corazón que un desconocido había dejado en una publicación de TikTok. La discusión escaló hasta convertirse en una agresión física y verbal.

El acusado fue detenido después de que la mujer consiguiera salir de la vivienda y se dirigiera a una comisaría para pedir ayuda. El juez de Garantías César Lafranchi declaró legal la detención, tuvo por formulados los cargos y dispuso que el imputado no pueda acercarse a la víctima ni comunicarse con ella por ningún medio. La investigación tendrá un plazo de cuatro meses.

Cómo comenzó la agresión durante el viaje a Bariloche

De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia de formulación de cargos por el fiscal Inti Isla y el fiscal adjunto Cristian Barría, ambos de la zona de Villa La Angostura, el episodio ocurrió cuando la pareja se encontraba en una vivienda de Bariloche.

Según el relato de la víctima, publicado por el portal DiarioAndino, una notificación de TikTok alertó al hombre sobre la interacción de un desconocido con una de sus publicaciones. Aunque ella le explicó que no conocía a esa persona, su pareja comenzó a cuestionarla por la reacción recibida.

La mujer relató que su hija también estaba en la vivienda durante parte de la situación. Más tarde, cuando quedaron solos, el hombre habría comenzado a insultarla con expresiones denigrantes y acusaciones relacionadas con su comportamiento en las redes sociales.

La denuncia: golpes, tirones de pelo e intento de impedir que se fuera

Según la denuncia, la discusión derivó en una agresión física. Durante el forcejeo, el hombre la habría tomado de los pelos, tironeado de la ropa y arrojado al suelo. También habría intentado impedir que abandonara la vivienda.

La mujer logró hacerse con las llaves de la casa y del vehículo, salir del lugar y dirigirse a una comisaría cercana para pedir ayuda. De acuerdo con la Fiscalía, el acusado la siguió hasta la dependencia policial, donde fue detenido por los efectivos.

La víctima también manifestó que había atravesado episodios de violencia atribuidos al mismo hombre unos cuatro años antes. Según su testimonio, en aquella oportunidad habría sido amenazada con un cuchillo y debió intervenir personal policial.

Qué pruebas presentó la Fiscalía

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal presentó distintos elementos para respaldar la imputación: la denuncia realizada por la víctima, el acta del procedimiento policial, el certificado médico que constató las lesiones y una evaluación de la Oficina de Atención a la Víctima.

La defensora pública penal Natalia Araya no cuestionó la formulación de cargos ni el plazo de investigación solicitado. Sin embargo, planteó objeciones sobre la correspondencia entre las lesiones certificadas y la mecánica del hecho denunciado, y anticipó que buscaría información sobre presentaciones anteriores entre las partes.

Por recomendación de su defensora, el imputado optó por no declarar durante la audiencia.

Qué resolvió la Justicia y cuáles son las restricciones

El juez de Garantías César Lafranchi declaró legal la detención y tuvo por formulados los cargos contra el hombre por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género.

La investigación tendrá un plazo de cuatro meses para avanzar sobre las circunstancias denunciadas y reunir los elementos necesarios para determinar cómo continúa el proceso.

Como medida de protección, el magistrado ordenó que el imputado no pueda acercarse a la víctima ni a su domicilio. También le prohibió comunicarse con ella por cualquier medio, incluidos los contactos indirectos a través de terceras personas.

El juez advirtió que incumplir estas restricciones podría dar lugar a una nueva imputación por desobediencia judicial y a una revisión de las medidas cautelares vigentes.