La muerte del niño en el barrio Confluencia abrió una profunda conmoción en Neuquén y volvió a poner sobre la mesa un reclamo que los vecinos aseguran haber realizado en reiteradas oportunidades. Mientras la investigación judicial intenta establecer con precisión cómo fueron los últimos movimientos del menor, desde la comisión vecinal insistieron en la necesidad de reforzar la seguridad en el sector donde ocurrió la tragedia y en las inmediaciones del canal Villa María.

La presidenta de la comisión vecinal de Confluencia, María Eva Arriagada, sostuvo en diálogo con Entretiempo por AM550, que todavía no existen definiciones sobre lo ocurrido y pidió esperar el resultado de la investigación. "Todavía no hay demasiados avances porque todo está en plena etapa de investigación", afirmó.

La dirigente explicó que en las últimas horas comenzaron a difundirse registros de cámaras que muestran parte del recorrido del niño. "Se ve al chiquito ingresar al predio, a la madre salir corriendo detrás de él y al guardia en el ingreso", señaló.

Sin embargo, remarcó que una de las principales dudas de los vecinos gira en torno al acceso al predio. "Lo que sigo sin entender es por qué el portón estaba abierto. Nunca está abierto", expresó.

Los vecinos reclaman medidas de seguridad en un sector crítico

Arriagada indicó que existen distintas versiones sobre el funcionamiento habitual del ingreso a la planta. "Los vecinos aseguran que el portón vive abierto. Yo no vivo sobre esa calle, vivo detrás del EPAS, pero cuando paso por ahí generalmente lo veo cerrado, sobre todo los fines de semana", explicó.

También consideró que la investigación deberá determinar exactamente qué ocurrió ese día. "Hay cámaras y registros que deberán esclarecer los movimientos. No se trata de buscar culpables, sino de entender qué pasó para que no vuelva a repetirse", afirmó.

Según relató, la familia le contó que la desaparición ocurrió en cuestión de segundos. "Era un descuido de apenas unos segundos", comentó.

Arriagada recordó que el niño tenía autismo severo y necesitaba cuidados especiales. "Un chico puede escaparse en muy poco tiempo", señaló.

La dirigente reconstruyó, de acuerdo con la información aportada por la familia, que los primeros minutos de búsqueda estuvieron concentrados en las viviendas cercanas. "Siempre iba a la casa de un familiar que vivía al lado. Primero fueron a buscarlo allí y, al no encontrarlo, comenzaron a recorrer toda la zona", explicó.

Agregó que la vivienda de los abuelos tiene una salida hacia el fondo que comunica con el canal Villa María. "Todo indica que pasó por ese sector. Incluso pudo haberse quedado jugando porque no dimensionaba el peligro", manifestó.

El canal Villa María mantiene un viejo problema sin resolver

Más allá de la investigación sobre la planta, Arriagada sostuvo que el canal Villa María representa otro punto de riesgo para quienes viven en el barrio. "El canal no tiene protección", advirtió. Explicó que tiempo atrás existía una malla de contención desde el sector de Correntoso hacia adelante, pero que esa estructura terminó deteriorándose.

"Había aproximadamente 400 metros de protección y se cayó toda. Hicimos las gestiones para que la repararan, pero hasta ahora no hemos tenido respuestas", aseguró.

Además, señaló que recientemente se realizaron tareas de limpieza en el lugar. "Limpiaron el sector, especialmente cerca de la planta cloacal, y eso incluso dejó algunos tramos más profundos", indicó.

Para la presidenta de la comisión vecinal, la prioridad ahora pasa por adoptar medidas concretas que reduzcan los riesgos. "La verdad es que sigue siendo un lugar muy peligroso", concluyó.

Mientras la fiscalía avanza con las pericias y analiza las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, los vecinos esperan que la investigación permita esclarecer cada paso del recorrido del menor y que, al mismo tiempo, impulse obras y controles que eviten que una tragedia similar vuelva a repetirse en el barrio Confluencia.

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