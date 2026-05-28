La Policía de Neuquén mantiene la búsqueda por agua y tierra de un hombre desaparecido el pasado 20 de mayo, aunque la denuncia fue realizada el 25 de mayo a la madrugada por la madre del hombre, tras horas de búsqueda sin novedades.

Luego de la intervención de Fiscalía y de la Policía provincial, este miércoles se incorporaron nuevos recursos operativos de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén para reforzar los rastrillajes en la zona de la Confluencia. Las autoridades adelantaron que si no lo encuentran río abajo deberán dar aviso a Río Negro para que siga el operativo en el sector de Paso Córdoba.

Se trata de Héctor Lucas Llamani, de 32 años, quien desapareció luego de haber robado una caja de miel de un puesto ambulante.

Los datos más relevantes

En diálogo con Mejor Informado, el Comisario Inspector Juan Barroso, jefe del Departamento de Seguridad Personal, confirmó que hay testigos que dicen haberlo visto tirarse al río, sumergirse y no volver a salir a la superficie. Además expresó que desde su entorno familiar comentaron que Llamani no sabía nadar.

A pesar de este dato contundente, también se están haciendo rastrillajes por la costa y en las islas cercanas, suponiendo que puede haber cruzado.

Llamani fue visto por última vez en la zona del Parque Este.

Hasta ahora todas las búsquedas han arrojado resultados negativos, tras tres días de rastrillajes superficiales por el agua. Ahora el próximo paso es intensificar la búsqueda río abajo y en profundidad, con buzos que se enfocarán en las ramas y árboles sumergidos.

Otro dato importante es que se realizó el rastreo de telefonía y antenas para dar con la geolocalización de su celular, el cual indica que se apagó en la zona donde actualmente buscan.

Barroso adelantó que seguirán buscando hasta llegar a la Confluencia y que si allí no encuentran nada deberán pedir intervención a la provincia rionegrina, quien ya está al tanto del caso.

Quiénes participan del operativo

A casi 10 días del hecho, participan efectivos de Policía del Neuquén, Policía Bomberos, buzos especializados, personal de Protección Civil y equipos de rescate acuático, además de embarcaciones y drones destinados al monitoreo aéreo de la ribera. En la investigación interviene la Fiscalía de Homicidios, a cargo de la Fiscal Lucrecia Sola.

Las tareas se concentran en el sector comprendido entre el mirador este y la confluencia de los ríos Neuquén y Limay. Desde la Secretaría de Emergencias se incorporó un semirrígido y dos drones que permiten ampliar el monitoreo sobre la costa y zonas de difícil acceso.

Datos del hombre que buscan

Llamani tiene 32 años, es argentino, mide 1.72 metros, contextura física delgada, tez trigueña, cabello corto negro y ojos marrones. Se trata de un hombre que vivía en una casilla en el barrio Sapere y posee antecedentes, según confirmó la Policía.