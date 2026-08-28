Un grupo de delincuentes robó en el depósito de la estación de servicio YPF Norte y, horas después, volvió a ingresar durante la madrugada para llevarse más herramientas. La investigación policial permitió identificar a una pareja presuntamente vinculada con los hechos y concretar un allanamiento durante la mañana de este viernes.

El primer robo fue denunciado alrededor de las 20, cuando personal policial recibió un llamado y acudió al lugar para entrevistar a los damnificados. Según informó Diario Andino, la denuncia sostiene que los autores habían violentado los candados del depósito y sustraído una caja de herramientas con distintos elementos.

Durante la madrugada se produjo un segundo ingreso al mismo sector, donde fueron sustraídas herramientas utilizadas en el taller. Entre los objetos denunciados se encontraban una pistola de impacto para camión de color gris metálico, una caja de tubos correspondiente a esa herramienta, una caja negra con una reductora y otros elementos, cuyo valor total fue estimado en unos 700.000 pesos.

A partir de las denuncias, personal de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 28 realizó un relevamiento de la zona, tomó testimonios de vecinos y analizó las cámaras de seguridad de la estación y las imágenes aportadas por residentes del sector. El trabajo permitió orientar la investigación e identificar a una pareja que habría quedado registrada durante los hechos.

Dos detenidos

Con los elementos reunidos, la Policía solicitó una orden de allanamiento que se concretó alrededor de las 7 de la mañana. El operativo permitió detener a un hombre y una mujer, mientras que el hombre intentó escapar al advertir la presencia de los efectivos, saltó por una ventana y fue alcanzado y aprehendido de inmediato.

Durante el procedimiento, los investigadores también constataron que sobre el hombre pesaba un pedido de captura vigente, por lo que su detención permitió hacer efectivo ese requerimiento judicial. Además, se secuestró una pistola neumática de impacto y una llave, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

Ambos demorados fueron trasladados a la dependencia policial y durante la tarde se realizaron las audiencias de formulación de cargos ante el Ministerio Público Fiscal de la IV Circunscripción Judicial, con asiento en Villa La Angostura. Luego de las audiencias, la Justicia dispuso la libertad de la pareja, aunque fijó pautas de conducta y presentaciones periódicas ante la sede judicial, mientras continúa la investigación para determinar la participación de cada involucrado y recuperar los elementos que todavía faltan.