Una mujer de 37 años fue interceptada este domingo en Fernández Oro cuando circulaba en un Fiat Cronos. Minutos antes una alerta del Anillo Digital había descubierto que el auto tenía un pedido de secuestro vigente desde septiembre de 2023, por una deuda de alimentos del Juzgado de un Familia de Cipolletti. El auto quedó a disposición de la Justicia.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 13:20, cuando desde el 911 RN Emergencias se informó sobre la circulación de un Fiat Cronos Drive por el cruce de calle General Mosconi y la Ruta Provincial 65, en dirección a Fernández Oro. Las cámaras LPR detectaron la patente y lanzaron la alerta.

A partir de esa información, el personal policial realizó la consulta correspondiente en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP). Y ahí apareció la sorpresa: sobre el vehículo pesaba un pedido de secuestro que llevaba casi tres años vigente.

Pero no se trataba de una denuncia por robo ni de una causa penal relacionada con el automóvil. El pedido había sido dispuesto por el Juzgado de Familia 7 de Cipolletti dentro de un expediente caratulado “Incidente de ejecución de alimentos”.

Es decir, una deuda alimentaria terminó poniendo al Fiat Cronos en la mira de la Justicia. Y aunque el informe policial no especifica quién es la persona obligada al pago de esos alimentos ni quién figura como titular registral del rodado, sí deja claro que el pedido judicial estaba directamente vinculado con esa ejecución.

Con el dato confirmado, los efectivos de la Comisaría 26° interceptaron el vehículo en la intersección de 1.º de Mayo y Enrique Luengo. Allí identificaron a la conductora, una mujer de 37 años, y le comunicaron la situación del auto.

La mujer no opuso resistencia y entregó el vehículo que fue trasladado hasta la Comisaría 26°, donde quedó formalmente a disposición del juzgado que interviene en la causa.