Como capital del Departamento de Los Lagos, Villa La Angostura es una de las localidades cordilleranas de Neuquén con mayor desarrollo del turismo, los deportes de invierno y la gastronomía. Entrevistado en exclusiva por Mejor Informado, el intendente Javier Murer celebró el avance de las obras de infraestructura que se están realizando con la asistencia del gobierno provincial.

"Nos sentimos muy contentos por todo el desarrollo que se está llevando a cabo desde el gobierno provincial, con la impronta que le ha dado nuestro gobernador a todas las localidades y a las entidades públicas", señaló Murer tras la entrega de camionetas en la sede del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN).

Respecto a la realidad del pueblo, el intendente destacó el presente que atraviesa Villa La Angostura. "Estamos en un momento de plena transformación. Durante muchos años se había quedado detenida en el desarrollo y su crecimiento ha sido exponencial en servicios de agua, recolección de residuos y mantenimientos de calle", enumeró.

Murer remarcó el apoyo de Figueroa en la obra de pavimentación de 18 cuadras en el barrio El Mallín y que planean continuar con otras 35 en el barrio Las Piedritas. "Desde que iniciamos la gestión le hemos solicitado (ayuda con algunas obras de) pavimentos. De hecho, el gobernador les había prometido a la gente del barrio El Mallín el pavimento de las calles principales. Fue una obra que nosotros iniciamos apenas comenzamos la gestión, se licitó y la llevamos adelante y gracias a Dios la pudimos inaugurar la semana pasada", celebró el intendente angosturense.

De cara a 2027, año de elecciones, Murer adelantó cómo le gustaría que la localidad cordillerana lo reciba. "Queremos empezar con obras en ejecución y poder terminar algunas, como el caso del barrio Las Piedritas, sin dejar de trabajar en otras necesidades que tiene Villa La Angostura, como es el caso de la construcción de la Escuela 361, algo que nos demandó la ciudadanía al comienzo de nuestra gestión. Hoy la escuela funciona en un albergue municipal, pegada al gimnasio municipal Enrique Barbagelata, y nos pusimos a trabajar para que eso suceda. Es uno de los dos polígonos afectados para que eso suceda el otro es para la EPET 28", remarcó.

La temporada de nieve y las próximas vacaciones de invierno fueron otros de los ejes que Murer abordó en la entrevista con Mejor Informado. El intendente de Villa La Angostura destacó cómo potenciarán el turismo, la principal industria que cuenta la localidad, y qué obras encararán para ello. "El puente peatonal del río Correntoso -que une el lago homónimo con el Nahuel Huapi- tiene una estructura que se deterioró y ya está desarmada. Tenemos ya el proyecto ejecutivo que nos va a permitir reunir el financiamiento para que se pueda ejecutar".

El intendente Murer destacó en las mejoras de infraestructura en lo que a la provisión de servicios básicos se refiere. "Se está trabajando en el Centro Ambiental, el recupero del residuo en origen mediante un sistema de ecopuntos -(en la actualidad existe un único dispositivo en el ingreso de la localidad) y mejoras en la Planta de Transferencia", sostuvo.

Sobre el final de la entrevista, Murer recordó que durante la temporada estival 2026 Villa La Angostura estuvo casi 10 días con problemas de provisión de agua potable. Sobre ese tema agradeció el acompañamiento del Ente Provincial de Agua y Saneamiento y sostuvo que están trabajando en la remediación de las dificultades. "Eso se debió a problemas netamente estructurales y lo sufrieron no sólo los vecinos, sino también las personas que nos visitaron. Pero ya contamos con el apoyo del EPAS y el acompañamiento de (la ministra) Leticia Esteves y las Subsecretaria. Estamos trabajando en conjunto", concluyó.