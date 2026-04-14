Un autor argentino nacido en Buenos Aires que reside en Villa La Angostura se consagró como ganador del primer premio de un prestigioso concurso de poesía que se realizó en Madrid, España. Se trata de Diego Rodríguez Reis, quien detalló cómo se enteró que había ganado y de qué trata el libro con el cual concursó. Rodríguez Reis fue galardonado con el Primer Premio en el VI Premio de Poesía Fundación Antonio Ródenas García Nieto 2026.

En diálogo con el programa Entretiempo por AM550, comentó que en un principio tuvo incredulidad y duda tras recibir la noticia.

Su obra poética ganadora se titula "La dimensión conocida", libro inédito que será publicado por una prestigiosa editorial en España. "Son poemas que son como la continuación de mi libro anterior de poesía que se llama After Ego", explicó Reis.

"Ese libro anterior tiene más juegos de palabras o referencias textuales, y este otro, como una tendencia a descansar de todo eso, son como más líricos, podríamos decir", agregó.

En este concurso participaron más de 1800 obras y hubo 18 finalistas.

"Es un poco lo que sueña cualquier pibe, cualquier piba que se pone a escribir, pero yo creo que los que nacieron hasta los 90, tenemos este sueño de decir pensamos en el libro, tal vez porque las posibilidades de publicación en términos semánticos, digamos, factuales, estaba lejos. En cambio ahora disponemos de redes, de blogs, la red tiene muchas instancias en las cuales uno puede publicar", opinó Reis sobre el ser escritor hoy en día.

En cuanto a su cotideaneidad siendo escritor en Villa La Angostura, relató "mi relación con la literatura es más de amante, cuando puedo y donde puedo, y quizá algo en el medio me sucede, creo que la disciplina es necesaria, porque si nos sentamos a esperar que llegue la musa, no viene nunca", sobre esto sostiene que cuando llega la inspiración hay que estar trabajando y mantenerse atento.

"Lo que hago mucho es escribir en cualquier momento, y después necesito la disciplina para organizar el texto, para eso sí creo que es necesario tener un espacio, un tiempo, condiciones materiales que permitan que eso que uno resuelve, tenga cierto orden, pero después te puede asaltar en cualquier momento", detalló el escritor.El jurado hizo público su fallo el 12 de abril en la ciudad de Madrid, determinando que la obra La Dimensión Conocida, del autor argentino, fuera la distinguida con el Primer Puesto, seleccionándola entre 18 finalistas de las 1844 obras postuladas de toda Hispanoamérica.

Según las bases del concurso, la obra ganadora será publicada por la editorial Pre-Textos, quien se encargará de su distribución y comercialización. El autor recibirá además la asignación económica del premio de 6.000 euros.

Quién es el neuquino ganador

Diego Rodríguez Reis es escritor y Profesor en Lengua y Literatura. Especialista en Ciencias Sociales con Mención en Lectura, Escritura y Educación. Ha sido becado por Fundación Antorchas y por el Fondo Nacional de las Artes. Algunas de sus publicaciones son El charco eterno (2009); Lo levemente ajeno (2013); Correspondencias secretas (2015; 2022) y La anchura y la llanura (2018).

Ha integrado publicaciones en Argentina, Chile, Brasil, Colombia, México, España, EE.UU. y Alemania y ha participado en la publicación de más de setenta obras de ficción y no ficción.

Fue jurado en diversas convocatorias provinciales, nacionales e internacionales. Integró el Centro Editor Municipal de San Martín de los Andes y del Fondo Editorial Neuquino. En el 2021, recibió el Tercer Premio en el Concurso de Cuento del Fondo Nacional de las Artes, por La forma del amor. En 2024, obtuvo el Segundo Puesto en el Concurso Nacional de Cuento “Adolfo Bioy Casares”.

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