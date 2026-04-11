El gobierno de la provincia de Neuquén, a través del ministerio de Infraestructura y la Dirección Provincial de Vialidad (VPN), avanza con la obra de pavimentación de la Ruta Provincial N° 65, una intervención estratégica para mejorar la conectividad hacia Villa Traful. Actualmente, los datos oficiales registran un avance acumulado del 53,83%.

Las tareas se concentran en el tramo comprendido entre el empalme con la Ruta Nacional 40, en el tramo de la Ruta de los Siete Lagos, y la localidad turística, donde se ejecutan distintas acciones fundamentales para la estructura del camino.

Entre los trabajos en marcha se destacan el movimiento de suelos, que incluye la construcción de terraplén, subrasante, subbase drenante y base anticongelante, elementos esenciales para garantizar la durabilidad de la calzada en una zona de condiciones climáticas exigentes.

Además, se avanza en la ejecución de muros de gaviones, la colocación de malla reforzada para la contención de contrataludes y la construcción de sistemas tipo terramesh, que brindan mayor seguridad a la traza.

Asimismo, se prevé una segunda etapa que contempla los 24 kilómetros restantes, desde el puente sobre el río Minero hasta la Confluencia. Con la concreción de ambas etapas, la Ruta Provincial 65 alcanzará un total de 58 kilómetros completamente asfaltados, consolidando un corredor clave que conectará la Ruta Nacional 40 con Villa Traful y la Ruta Nacional 237.

La pavimentación de esta traza se enmarca en el histórico plan de asfalto que impulsa la actual gestión de gobierno, encabezada por Rolando Figueroa, con el objetivo de promover el desarrollo, equilibrar oportunidades entre regiones y generar condiciones concretas para el crecimiento de las economías regionales.