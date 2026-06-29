Dos ciudadanos de nacionalidad colombiana fueron detectados este lunes 29 de junio en cercanías de Villa Pehuenia, Neuquén, luego de que la Policía constatara que habían ingresado a la Argentina sin cumplir los controles migratorios obligatorios. Ambos fueron puestos a disposición de Gendarmería Nacional, que continuará con las actuaciones correspondientes.

El procedimiento comenzó a partir de un llamado telefónico que alertó sobre la presencia de dos hombres caminando cerca del sector conocido como "El Arco", sobre la Ruta Provincial 13, después de abandonar una camioneta con patente chilena en las inmediaciones de la ex aduana.

Tras un patrullaje, efectivos de la Comisaría 47° de Villa Pehuenia lograron identificarlos. Las consultas realizadas mediante el Centro de Análisis Policial confirmaron que ninguno registraba ingreso legal al territorio argentino, aunque tampoco tenían pedidos de captura ni antecedentes en las bases de datos consultadas.

Cómo se detectó el ingreso irregular

La intervención policial comenzó luego de que un vecino informara sobre la presencia de dos personas caminando por un sector poco transitado de la Ruta Provincial 13, una vía que conecta Villa Pehuenia con el paso internacional hacia Chile.

El procedimiento comenzó tras un llamado que alertó sobre una camioneta con patente chilena abandonada cerca de la ex aduana.

Al llegar al lugar, los efectivos localizaron a los dos hombres y realizaron las primeras averiguaciones. Durante la identificación, ambos reconocieron que habían ingresado al país sin realizar los controles migratorios correspondientes.

La verificación posterior confirmó la ausencia de registros oficiales de ingreso, por lo que el procedimiento pasó al ámbito de la legislación migratoria vigente.

La camioneta chilena fue una de las claves del operativo

Uno de los elementos que despertó la atención de las autoridades fue una camioneta con patente chilena, que había sido abandonada cerca de la ex aduana antes de que los ocupantes continuaran el recorrido a pie.

Ese dato permitió orientar el patrullaje policial y facilitó la localización de los dos ciudadanos colombianos a pocos kilómetros del lugar.

Si bien la investigación no detectó impedimentos judiciales ni pedidos de captura sobre los involucrados, el ingreso irregular al país constituye una infracción a la normativa migratoria, motivo por el cual tanto los ciudadanos como el vehículo fueron entregados a Gendarmería Nacional, que continuará con las actuaciones administrativas y judiciales que correspondan.