La investigación por el trágico accidente ferroviario ocurrido este viernes en la zona del barrio El Sauce de Villa Regina sumó un dato clave. Las autoridades lograron identificar a la víctima fatal, quien murió tras ser embestida por un tren de cargas que viajaba desde Bahía Blanca hacia Neuquén.

Quién era el hombre que murió tras ser arrollado por el tren de cargas en Villa Regina

La víctima es un hombre de 45 años y fue identificada como Sergio Gauna. Tal como reproduce el portal LCR, vecinos indicaron que se encontraría en situación de calle y tendría vínculos con personas cercanas al sector donde ocurrió el hecho, muy cerca del santuario del Gauchito Gil.

El siniestro vial se registró cerca de las 19, cuando el tren de cargas avanzaba rumbo a la ciudad de Neuquén y, por causas que aún se intentan establecer, arrolló al hombre sobre las vías.

La declaración del maquinista del tren y las pericias

De acuerdo con los primeros testimonios incorporados a la causa, el maquinista declaró que la víctima se encontraba acostada sobre los rieles al momento del impacto. Según indicó, la locomotora activó la bocina de advertencia, aunque no logró detenerse a tiempo dada la extensa distancia de frenado que requieren este tipo de formaciones.

Tras el impacto en el que murió el hombre de 45 años, el maquinista fue trasladado para la extracción de sangre como parte del protocolo judicial habitual en este tipo de hechos. La causa quedó caratulada, de manera provisoria, como homicidio culposo en accidente.

Además, la Justicia avanzará con el pedido de las filmaciones de las cámaras de seguridad del ferrocarril. Los registros serían requeridos en la ciudad de Olavarría, provincia de Buenos Aires, y podrían resultar determinantes en la reconstrucción de los segundos previos al impacto.

Cuál es la principal hipótesis de la investigación

En las primeras horas después del accidente, los investigadores intentan determinar si Gauna quiso cruzar por delante de la formación o, bien, si permanecía sobre las vías cuando fue arrollado. Las pericias y el análisis de testimonios serán claves para establecer la mecánica del hecho y definir eventuales responsabilidades en el marco de la causa.