Sábado 21 de Febrero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
Siniestro vial en Río Negro

Impactante incendio consumió un camión en plena Ruta 22

Un camión Iveco con acoplado cargado con fardos se incendió este sábado en Choele Choel. El conductor logró descender a tiempo y no hubo heridos, pero el tránsito estuvo interrumpido durante horas.

Por Nicolás Alvarez

Periodista Deportivo. Redactor y Editor en Mejor Informado.

Sabado, 21 de febrero de 2026 a las 20:20
Un incendio total de un camión se registró este sábado alrededor de las 14 en el kilómetro 967 de la Ruta Nacional 22, en cercanías de Choele Choel, provincia de Río Negro.

Según informó la Comisaría 8ª de Choele Choel, un transeúnte alertó sobre el fuego que afectaba a un vehículo de carga que transportaba fardos. De inmediato se dio aviso a la Policía Caminera de Choele Choel, que se trasladó al lugar.

Al arribar, los efectivos constataron que un camión marca Iveco, con acoplado cargado con fardos, se encontraba completamente envuelto en llamas sobre la cinta asfáltica.

El conductor logró salir a tiempo

El conductor manifestó que había partido desde Choele Choel con destino a Río Colorado. Al llegar al kilómetro 967 advirtió que la carga comenzaba a incendiarse.

Ante la situación, detuvo la marcha y descendió del vehículo, evitando resultar lesionado. El fuego consumió por completo el camión, el acoplado y la totalidad de la carga.

Intervinieron Bomberos y SPLIF

En el lugar trabajó personal del Cuerpo de Bomberos y del SPLIF (Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales), quienes realizaron tareas para sofocar el fuego y evitar su propagación a sectores aledaños.

Como consecuencia del siniestro, el tránsito en la Ruta Nacional 22 permaneció interrumpido durante algunas horas mientras se desarrollaban las tareas de control y seguridad vial.

