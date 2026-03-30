Un concejal de Cervantes fue detenido este domingo tras ser denunciado por el presunto incumplimiento de una medida de restricción de acercamiento dictada en el contexto de la Ley 3040, que regula situaciones de violencia familiar en Río Negro. El hecho provocó conmoción entre los vecinos del pueblo.

Fuentes judiciales confirmaron que se trata del edil Enzo D’Amico, integrante del bloque del espacio Todos por Cervantes. El concejal habría intentado ingresar al domicilio de su expareja, pese a la medida de prohibición de acercamiento vigente, y en ese contexto es la propia mujer quien lo denunció.

De acuerdo con el relato preliminar, D’Amico habría pateado o intentado patear la puerta de ingreso de la vivienda, lo que motivó la denuncia y la posterior intervención policial. Tras el episodio, recibió asistencia médica y posteriormente quedó alojado en la Unidad 22 de Cervantes, donde permanece detenido a disposición de la Justicia.

La denuncia fue radicada en el contexto de la normativa provincial que establece medidas de protección en casos de violencia familiar. La mujer dio aviso inmediato a la policía, que procedió a la detención del concejal durante la tarde de este domingo. Asimismo, se dio intervención al fiscal de turno y se espera que en las próximas horas se conozcan detalles oficiales acerca de la situación judicial de D’Amico y como continúa la situación procesal.