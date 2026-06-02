Un día después de la violenta entradera que sufrió junto a su esposo y su hijo en Plottier, la intendenta Malena Resa intentó retomar la actividad pública mientras la investigación sigue avanzando entre nuevas hipótesis, cámaras analizadas y preguntas que todavía no tienen respuesta.

“Tratando de procesar y de dar vuelta la página, hay que seguir”, dijo este martes en diálogo con AM550 durante el programa "La mañana es de la primera".

La jefa comunal habló después de horas de fuerte conmoción en la ciudad y en medio de versiones que comenzaron a circular tras el asalto ocurrido dentro de su vivienda. Aunque evitó profundizar sobre detalles sensibles de la causa, dejó definiciones que marcaron el rumbo de la investigación.

“Ustedes son tal familia”

Uno de los datos que más impacto generó fue la manera en que actuaron los delincuentes apenas interceptaron a la familia, ya que, según la mandataria, desconocían que se tratase de la intendenta de la ciudad..

“Nos decía ‘ustedes son tal familia’”, relató Resa sobre el momento en que fueron abordados al bajar del auto.

Sin embargo, la intendenta aseguró que no cree que el ataque haya tenido un trasfondo político.

“Entendemos que no fue eso”, afirmó, y remarcó que los delincuentes no se llevaron sus pertenencias personales ni documentación vinculada a su función.

La jefa comunal sostuvo que el atraco no respondió a su labor política y descartó que tenga esos fines.

“Sentimos que en ningún momento fue una cuestión política, hubo especulaciones, pero yo quiero dar esa tranquilidad, con todas las cosas que están pasando en Plottier, cuando todavía no podemos levantar cabeza, sumar esto como cuestión política no va a ayudar, no creo que venga por ahí la cosa. Lo determinará la Justicia y Policía”, resumió.

Mientras tanto, en paralelo a la investigación oficial, comenzaron a aparecer versiones extraoficiales que apuntan a una banda proveniente de Río Negro. La hipótesis surgió a partir del seguimiento de cámaras y domos de seguridad, donde habría quedado registrado un auto que circulaba detrás de la camioneta de la familia y que habría sido utilizado por los cuatro delincuentes para llegar hasta la vivienda.

También trascendió que uno de los objetivos habría sido un portafolios con dólares, lo que refuerza que podrían haber estado buscando a otra familia.

La investigación y las primeras horas

Resa contó que, tras el asalto, decidieron resguardarse para permitir el trabajo de la Policía y los peritos dentro de la vivienda.

“Queríamos que cuanto antes llegue la Policía para detectar huellas y activar los procedimientos para estos casos”, señaló.

Hasta el momento no trascendieron detenciones ni datos oficiales sobre los responsables, aunque la investigación continúa con análisis de cámaras, movimientos y rastros recolectados dentro de la casa.

La tensión política que rodea al caso

En medio de la conmoción por la entradera, la intendenta también salió a responder versiones sobre supuestos despidos dentro del municipio y vinculó esos rumores a un clima político que atraviesa la ciudad.

“Que hay despidos es información falsa”, dijo categórica.

Resa explicó que el municipio inició auditorías y revisiones administrativas para ordenar las cuentas y el funcionamiento interno de distintas áreas comunales.

“Hoy, 6 de cada 10 pesos que entran se van en sueldos”, afirmó.

Según explicó, el objetivo es avanzar con medidas de reorganización para poder sostener servicios básicos que presentan problemas desde hace tiempo, como la recolección de basura, la limpieza de espacios públicos y el mantenimiento de calles.

“Sabemos que estamos sin cumplirle al vecino”, reconoció.

“El chiquitín fue un valiente”

En uno de los momentos más sensibles de la entrevista, la intendenta habló sobre cómo atravesó la situación su hijo durante el asalto.

“El chiquitín fue un valiente, porque era el que me tranquilizaba”, contó.

También agradeció el acompañamiento recibido en las últimas horas por parte de vecinos, funcionarios y efectivos policiales.

“Hemos recibido muchos mensajes, la verdad que eso es muy lindo”, expresó.

Mientras la causa sigue bajo investigación, en Plottier todavía persisten las preguntas sobre cómo actuó la banda, qué información tenía y por qué eligió esa vivienda para concretar un golpe que dejó a toda la ciudad hablando.

La entrevista completa con Malena Resa