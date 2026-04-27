Una madrugada marcada por la violencia y el caos sacudió a San Justo, donde una banda de cuatro delincuentes protagonizó una entradera que derivó en una persecución policial, un tiroteo y la muerte de uno de los sospechosos. El hecho comenzó cuando los asaltantes ingresaron a una vivienda mientras la familia dormía, en un episodio que duró pocos minutos pero dejó una fuerte conmoción en el barrio. La rápida intervención policial fue clave para activar un operativo que escaló en intensidad con el correr de los minutos.
Según fuentes del caso, los delincuentes irrumpieron en la casa tras forzar las cerraduras con una barreta, redujeron a los ocupantes y escaparon en un vehículo robado que ya tenía pedido de secuestro. El auto fue detectado por un patrullero, lo que dio inicio a una persecución que atravesó varias cuadras y mantuvo en vilo a los vecinos de la zona.
La fuga se volvió aún más peligrosa cuando los sospechosos abandonaron el primer vehículo en Isidro Casanova y robaron otro a punta de pistola para continuar la huida. En medio del cerco policial, chocaron contra un auto particular y se desató un enfrentamiento armado con los efectivos. Allí fue detenido uno de los implicados, identificado como Joel Alexis Zelewski, mientras que Kevin Igor Espinoza resultó gravemente herido y murió tras ser trasladado al hospital.
La causa quedó en manos del fiscal Carlos Arribas, quien investiga el hecho como robo agravado, robo automotor y homicidio, mientras continúan los operativos para dar con los dos prófugos.