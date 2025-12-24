Una mujer murió este martes en el partido bonaerense de La Matanza luego de ser brutalmente atacada por su pareja en plena vía pública. El episodio ocurrió en las inmediaciones del Mercado Central, fue presenciado por testigos y quedó registrado por una cámara de seguridad ubicada a pocos metros del lugar.

El caso es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción Temática de Homicidios, a cargo del fiscal Adrián Arribas, quien dispuso la inmediata detención del sospechoso.

El llamado que alertó a la Policía

Un hombre de 43 años fue quien dio aviso a la Policía Bonaerense tras presenciar una violenta agresión que terminó con la muerte de una mujer en la intersección de las calles Circunvalación y Del Cultivo.

Al arribar al lugar, personal de la Estación Departamental de Seguridad de La Matanza encontró a la víctima tendida sin vida sobre el asfalto. A pocos metros, vecinos habían retenido al presunto agresor hasta la llegada de los efectivos.

La mujer fue identificada como María Luzmar Caiti Rivero, de 36 años, de nacionalidad boliviana. El acusado, también boliviano, fue identificado con las iniciales G.M.D.

Cómo fue la secuencia del crimen

De acuerdo a los testimonios recolectados en el lugar, la pareja mantuvo una discusión que derivó en una violenta agresión física. Tras golpearla durante varios minutos, el hombre habría subido a su vehículo y la atropellado de manera directa.

En la escena fue identificado un camión Volvo 420, con matrícula boliviana y carga de bananas, que habría sido utilizado para embestir a la víctima. El conductor intentó huir tras el ataque, pero fue interceptado por testigos y reducido.

El video que reconstruyó el ataque

Las autoridades relevaron cámaras de seguridad de la zona y detectaron un dispositivo que captó la secuencia completa del hecho.

Qué muestran las imágenes

La filmación, de aproximadamente tres minutos, muestra a la pareja discutiendo en la banquina. Luego, el agresor desciende del camión y golpea a la mujer con puños y patadas, además de arrojarle objetos.

En varias oportunidades, la víctima cae al suelo y se golpea contra el asfalto. Finalmente, el hombre vuelve a subir al camión y la embiste, provocándole la muerte en el lugar.

Detención y situación judicial

Fuentes indicaron que, al momento de su detención, G.M.D. presentaba aliento etílico. Por disposición del fiscal Adrián Arribas, quedó detenido acusado de homicidio agravado por el vínculo, y se ordenó el secuestro del camión.

La investigación continúa con el análisis de los registros fílmicos y la toma de declaraciones para determinar si existían antecedentes de violencia en la pareja.