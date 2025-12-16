Cuatro efectivos del Comando de Patrulla Sur de la Policía de la Provincia de Buenos Aires resultaron heridos tras un choque entre dos patrulleros ocurrido durante una persecución policial en la localidad de González Catán, partido de La Matanza.

El hecho se registró este martes alrededor de las 17.20, cuando los móviles policiales perseguían a una motocicleta sospechada de estar involucrada en un robo en la zona. En ese contexto, al llegar a la intersección de Achupalla y Apipé, se produjo la colisión entre los patrulleros por causas que aún se investigan.

Como consecuencia del impacto, cuatro agentes sufrieron lesiones y debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Simplemente Evita de González Catán, donde recibieron atención médica. Fuentes consultadas indicaron que ninguno de los efectivos presenta heridas de gravedad.

Los policías involucrados fueron identificados como el sargento S. J. A., el sargento R. G. D., el oficial E. G. N. y el oficial A. L. C., quienes permanecen bajo observación médica.

Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del accidente, mientras se analiza el desarrollo del operativo y el recorrido de los móviles policiales al momento del choque.