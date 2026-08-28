Un nuevo hecho de inseguridad generó preocupación entre comerciantes y vecinos de Neuquén capital. El martes 26 de agosto por la noche, tres delincuentes armados asaltaron la verdulería "¿Qué acelga?", ubicada en calle 12 de Septiembre al 2480, y escaparon con dinero en efectivo, pertenencias personales y un automóvil.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los sospechosos ingresaron al local cuando todavía había personas en el interior. Mediante amenazas con armas de fuego, exigieron la entrega de la recaudación del día. Durante el asalto, los delincuentes redujeron a quienes se encontraban en el comercio, y actuaron con rapidez y se dieron a la fuga.

Una de las víctimas perdió documentación y su vehículo

La situación más compleja la atravesó Matías, una de las víctimas del hecho, quien quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales y que muestra parte de la secuencia del robo.

Además del dinero sustraído del comercio, los asaltantes se llevaron un bolso personal que contenía documentación importante. Antes de abandonar el lugar, también robaron el automóvil de la víctima, un Ford Fiesta modelo 2009, que estaba estacionado frente al local.

Al momento de la publicación de esta nota no ha trascendido si el vehículo fue recuperado ni si existen personas demoradas en relación con el caso.

Interviene la Policía y crece la preocupación en el sector

Tras el asalto, las víctimas radicaron la denuncia correspondiente y la investigación quedó en manos de la Policía de Neuquén. Los investigadores buscan determinar la identidad de los autores mediante el análisis de registros fílmicos y otros elementos que puedan aportar a la causa.

Mientras tanto, vecinos y comerciantes de la zona manifestaron su preocupación por la reiteración de hechos delictivos en el sector de la capital neuquina. Según señalaron, los robos y episodios de inseguridad se han vuelto frecuentes, especialmente durante horarios comerciales y nocturnos.