Un hombre recibió dos disparos de arma de fuego frente a una verdulería del barrio Parque Industrial de Neuquén y debió ser sometido a una intervención quirúrgica por las heridas sufridas en el abdomen y en uno de sus brazos. El ataque ocurrió el 27 de julio cerca de las 20, cuando la víctima llegó en motocicleta junto a otra persona hasta el comercio ubicado sobre calle 10.

Según la teoría presentada por la fiscal del caso Lorena Juárez durante la audiencia de formulación de cargos realizada este miércoles, el acusado L.E.B. salió de su vivienda, ubicada frente al comercio, y comenzó a increpar a la víctima y a su acompañante. De acuerdo con la investigación, les reclamó que debían respetarlo cuando pasaban frente a su casa y luego extrajo un arma de fuego con la que efectuó aproximadamente cinco disparos.

Uno de los proyectiles impactó en la zona abdominal de la víctima y otro en una de sus manos. La persona que lo acompañaba logró retirarlo del lugar en la motocicleta y trasladarlo hasta una plaza cercana, desde donde posteriormente fue derivado al hospital Castro Rendón. Para la fiscalía, esa intervención permitió evitar un desenlace fatal.

El hombre ingresó al centro de salud con una herida de arma de fuego en la región abdominal y otra lesión en el antebrazo izquierdo, por lo que fue intervenido quirúrgicamente. A partir de estos elementos, el Ministerio Público Fiscal calificó provisoriamente el hecho como homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en carácter de autor.

Prisión domicilaria

Durante la audiencia realizada este jueves, la fiscal Juárez intervino junto al asistente letrado Maximiliano Jávega y la funcionaria Cynthia Tobares. La representante del Ministerio Público Fiscal detalló que la investigación cuenta con testimonios presenciales, informes policiales y criminalísticos, secuestro de elementos de interés para la causa, entrevistas videofilmadas y documentación médica y forense.

En el marco de la investigación se realizó un allanamiento en el domicilio del acusado, aunque no fue encontrada el arma utilizada durante el ataque. Pese a ello, la fiscalía sostuvo que la evidencia reunida hasta el momento permite avanzar con la acusación contra L.E.B.

El asistente letrado Maximiliano Jávega solicitó que el acusado permanezca detenido bajo modalidad domiciliaria durante cuatro meses y argumentó que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. También señaló la necesidad de proteger a la víctima, a los testigos y a sus familiares, debido a que todos permanecen vinculados al mismo ámbito barrial.

La defensa no se opuso al pedido y el juez de garantías Juan Manuel Kees tuvo por formulados los cargos, estableció un plazo de cuatro meses para finalizar la investigación y ordenó que L.E.B. cumpla la detención domiciliaria con tobillera electrónica, controles policiales diarios y prohibición absoluta de contacto con la víctima, los testigos y sus familiares.