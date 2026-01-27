Este martes al mediodía un comercio de Cutral Co fue blanco de un violento hecho delictivo. Dos hombres ingresaron armados al multiventas de San Luis e Yrigoyen, y luego de amenazar al encargado se llevaron dinero en efectivo y dos teléfonos celulares.

Cerca de las 13:30 los dos delincuentes simularon ser clientes, ya que el local tiene como sistema de seguridad un portero eléctrico. Actuaron con el rostro descubierto, y luego que el hombre que atendía en ese momento los dejara ingresar, mostraron sus verdaderas intenciones.

Uno de los sujetos sacó un arma de fuego de entre sus ropas, con la que amenazó al trabajador. Lo obligó a tirarse al suelo mientras junto con su cómplice tomaban el efectivo de la caja registradora y dos teléfonos celulares, un iPhone 13 y un Samsung.

Las cámaras de seguridad del comercio registraron toda la situación, por lo que las fuerzas de seguridad cuentan con las imágenes de los dos malvivientes además de la descripción que brindó el empleado.