Durante la madrugada de este lunes, personal del Departamento Comando Radioeléctrico, intervino en un procedimiento que culminó con la demora de un hombre y el secuestro de un arma de fuego.

El hecho ocurrió alrededor de la 01.20 en el barrio General San Martín de la ciudad de Cutral Có, sector del Bloque A2, cuando efectivos que realizaban tareas de patrullaje preventivo observaron a dos individuos en actitud sospechosa. Al advertir la presencia policial, ambos emprendieron la fuga, arrojando uno de ellos un elemento durante la huida.

Tras una breve persecución, los efectivos lograron alcanzar y detener a uno de los sujetos. Al verificar el objeto descartado, constataron que se trataba de un arma de fuego, por lo que procedieron de inmediato a la demora del individuo.

En el lugar se secuestró una pistola marca Bersa calibre 22, con un cargador metálico que contenía cuatro municiones del mismo calibre.

El demorado quedó a disposición de la Justicia, mientras que el arma fue incautada para las pericias correspondientes.