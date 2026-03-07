Un operativo policial realizado en la ciudad de Cutral Co permitió desmantelar un punto de venta de drogas que funcionaba en una vivienda del barrio General Belgrano, conocido como ex 450 Viviendas. El procedimiento fue llevado adelante por la División Antinarcóticos local, en el marco de una investigación vinculada al narcomenudeo.

La pesquisa se inició hacia fines de febrero, cuando personal policial detectó movimientos sospechosos en el domicilio. Durante varios días de tareas de vigilancia, los investigadores observaron un flujo constante de personas que se acercaban a la vivienda a distintas horas del día, lo que permitió reunir indicios de una posible comercialización de estupefacientes en el lugar.

Según se informó, el intercambio de dinero por sustancias se realizaba a través de una ventana ubicada en el frente de la casa, que funcionaba como punto de entrega. Con estos elementos, la Unidad Fiscal Única autorizó un allanamiento que finalmente se concretó el jueves.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron clorhidrato de cocaína y cannabis sativa fraccionados en dosis presuntamente destinadas a la venta. También incautaron dinero en efectivo, balanzas de precisión, teléfonos celulares y un vehículo que habría sido utilizado en la actividad investigada.

En el operativo, tres personas mayores de edad —dos mujeres y un hombre— fueron notificadas de su imputación por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

El despliegue contó además con la colaboración de otras áreas de la Policía del Neuquén, entre ellas la Dirección Seguridad La Comarca, el Comando Radioeléctrico y el grupo especial GEOP, que brindaron apoyo durante el procedimiento. La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia para determinar posibles vínculos con otras actividades relacionadas al narcomenudeo en la zona.