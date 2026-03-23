Un siniestro vial se registró este lunes por la mañana en la Ruta Provincial 7, a la altura del barrio La Comarca, donde un vehículo volcó y dejó como saldo a dos jóvenes heridos. El hecho ocurrió cerca de las 7, cuando un Volkswagen Bora que circulaba en sentido Neuquén a Centenario perdió el control por causas que aún son materia de investigación. Según las primeras pericias, el auto impactó contra el guardarrail, se desvió de la calzada y terminó volcando.

Tras el vuelco, el rodado quedó nuevamente sobre sus ruedas a un costado de la banquina, aunque con importantes daños visibles, especialmente en el frente y el techo.

En el vehículo viajaban dos jóvenes de 21 y 22 años, quienes sufrieron lesiones y fueron asistidos en el lugar por personal del Hospital Natalio Burd. El conductor debió ser trasladado en ambulancia para una mejor atención médica, mientras que el acompañante no requirió derivación.

En el lugar trabajó personal de la Policía de Tránsito de Villa Obrera, que lleva adelante las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho. Además, familiares de uno de los involucrados se acercaron al lugar y posteriormente las autoridades procedieron a la entrega del vehículo.

Este episodio se suma a una seguidilla de incidentes viales en ese sector. Entre el viernes y este lunes 23, ya se registraron cuatro hechos de tránsito en la Ruta 7 dentro del ejido de Centenario, incluyendo dos choques múltiples y otros dos vuelcos.