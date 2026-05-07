El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos que afecta a casi toda la provincia de Río Negro, desde la meseta hasta la costa atlántica. El aviso incluye a las regiones de Pilcaniyeu, Ñorquinco, Nueve de Julio, El Cuy, Veinticinco de Mayo, General Roca, Avellaneda, Pichi Mahuida, Adolfo Alsina, San Antonio, Conesa y Valcheta, entre otras.

Para este jueves se esperan vientos del sector sur con velocidades constantes de entre 50 y 70 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 100 km/h de manera localizada. El fenómeno se extenderá hasta el sábado 9 de mayo, con variaciones en la intensidad según las zonas.

El aviso implica la necesidad de extremar precauciones en la vía pública, asegurar objetos en patios y balcones, y evitar actividades al aire libre en áreas arboladas o con estructuras livianas. El SMN recordó que la alerta amarilla significa “informarse y estar atentos”, en un contexto de reiterados episodios de viento que han generado daños en infraestructura y demandado la intervención de bomberos, policía y personal de servicios públicos en jornadas anteriores.

La advertencia también impacta en sectores productivos y de servicios, ya que las ráfagas pueden afectar la actividad rural, el transporte de cargas y la distribución eléctrica. En localidades del Valle y la Costa se prevé que el viento provoque caída de ramas, interrupciones en el suministro eléctrico y complicaciones en la circulación vehicular. Por eso, las autoridades remarcaron la importancia de planificar traslados y reforzar medidas de seguridad en espacios públicos y privados

Desde Protección Civil de Río Negro se recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y comunicarse al 101 o 911 en caso de emergencias. El organismo destacó que este tipo de fenómenos se da en la temporada de mayor actividad de vientos en la región patagónica.