Un estudiante fue atacado por dos hombres que se movilizaban en una moto, mientras esperaba el colectivo en una parada del Metrobús, en la ciudad de Neuquén. Tras una investigación basada en registros de cámaras de seguridad, la Policía realizó tres allanamientos y demoró a dos sospechosos, de 20 y 31 años.

El procedimiento se llevó adelante durante la mañana de este viernes 16 de octubre y estuvo vinculado con un hecho ocurrido el 13 de septiembre, alrededor de las 18, en la intersección de avenida del Trabajador y Combate San Lorenzo.

El comisario inspector Cristian Cuevas, coordinador de la Dirección de Seguridad Confluencia, brindó detalles del operativo en diálogo con el móvil de AM550 y explicó cómo lograron identificar a los presuntos autores.

El ataque ocurrió en una parada del Metrobús, donde un estudiante fue agredido mientras esperaba el colectivo. Foto: Mejor Informado

Según relató, la víctima es un menor de edad que se encontraba en la parada cuando fue abordado por dos hombres que circulaban en una motocicleta negra de 125 centímetros cúbicos.

“Desciende uno de ellos, se coloca por debajo del Metrobús y comienza a agredirlo físicamente hasta sustraerle un teléfono celular”, explicó Cuevas. Después del ataque, los sospechosos escaparon del lugar.

Las cámaras de seguridad fueron clave

Tras la denuncia, personal de la Brigada de Investigaciones de Zona Centro inició las tareas para reconstruir lo ocurrido e identificar a los responsables. Uno de los elementos centrales para avanzar con la investigación fue el registro de las cámaras de seguridad ubicadas en el sector.

El ataque quedó registrado por un domo de videovigilancia instalado en el lugar. A partir de esas imágenes, los investigadores realizaron un cotejo de las filmaciones y otras comparaciones que permitieron establecer la identidad de los presuntos involucrados.

“Una vez obtenida la denuncia, el personal de la brigada comienza con la investigación, hace cotejo de las filmaciones y comparaciones hasta que pudimos dar con los dos autores”, señaló el comisario inspector.

Con esos elementos, la Policía solicitó y concretó tres allanamientos en viviendas vinculadas con los sospechosos. Según informó Cuevas, los procedimientos arrojaron resultados positivos respecto de la identificación de los presuntos autores y permitieron demorar a ambos hombres.

Conocidos en el ambiente delictivo

Los sospechosos tienen 20 y 31 años. De acuerdo con la información brindada por el jefe policial, el hombre de 20 años habría sido quien descendió de la moto y agredió al estudiante para robarle el teléfono, mientras que el de 31 años conducía el rodado.

El celular robado al estudiante durante la agresión no pudo ser recuperado por los efectivos en los tres allanamientos. Foto: Mejor Informado

Sin embargo, durante los procedimientos no lograron recuperar ni el celular sustraído ni la moto utilizada en el hecho. “Uno de ellos es un masculino de 20 años, quien sustrajo el celular, y el que conducía la motocicleta, un masculino de 31 años”, precisó Cuevas.

Los dos demorados fueron trasladados a la Comisaría Tercera y quedaron a disposición de la Fiscalía de Robos y Hurtos, que interviene en la investigación.

El coordinador de la Dirección de Seguridad Confluencia agregó que ambos son conocidos por el personal policial, que ya los había identificado en distintos procedimientos. “Si bien son jóvenes, son conocidos en el ambiente delictivo. El personal, de hecho, los ubica en distintos procedimientos de identificación”, sostuvo.