Un hombre fue asaltado este jueves en Plaza Huincul y le robaron su Toyota Yaris; tras una persecución, la Policía demoró a un sospechoso y recuperó el vehículo. El hecho ocurrió en el Barrio Unión, en inmediaciones de la Cancha de los Veteranos.

Los sospechosos lo empujaron y, mediante el uso de la fuerza, lograron sustraerle el vehículo para luego darse a la fuga.

Operativo cerrojo y persecución

Tras el alerta, la Policía de Neuquén activó un operativo cerrojo que derivó en una persecución a alta velocidad por distintos sectores de Plaza Huincul.

Los sospechosos circularon por varias zonas de la ciudad, incluyendo barrio Unión, Pueblo Nuevo y Altos del Sur. El seguimiento se extendió por arterias principales hasta que los móviles lograron cercar el vehículo en calle Salvador Massa.

Intercepción y demorado

Al verse rodeados por los patrulleros, los delincuentes intentaron abandonar el automóvil.

Los efectivos lograron demorar a uno de los ocupantes del Toyota Yaris en el lugar, mientras que el segundo implicado escapó a pie.

Actualmente, el prófugo es buscado mediante el análisis de cámaras de seguridad y otras tareas investigativas.

Vehículo recuperado y estado de la víctima

El automóvil robado fue recuperado por la Policía y quedó bajo resguardo para la realización de pericias antes de ser restituido a su propietario.

Según el portal La Voz del Neuquén, el hombre asaltado no habría sufrido lesiones de gravedad.