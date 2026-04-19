Un joven de 24 años fue hospitalizado tras protagonizar un violento vuelco en la Ruta Provincial 41, en el norte neuquino, durante la madrugada de este domingo. El hecho ocurrió cerca de las 3, en inmediaciones del paraje Aquihueco, a unos 20 kilómetros de Tricao Malal. El conductor circulaba a bordo de una pick up Nissan Frontier, cuando por causas que aún se investigan perdió el control y el vehículo terminó volcando.

Producto del impacto, el joven fue trasladado en ambulancia al hospital de Chos Malal, donde se constató que había sufrido la fractura de una costilla. Según informó el comisario inspector Mariano Jara, fue dado de alta horas más tarde. De acuerdo al certificado médico, el conductor presentaba aliento etílico, aunque no se le realizó un test de alcoholemia. Por ese motivo, no se descarta que el consumo de alcohol haya sido un factor en el siniestro.

La camioneta quedó totalmente destruida tras los tumbos. En el lugar trabajaron bomberos voluntarios de Tricao Malal, personal de salud, efectivos policiales y agentes de tránsito, quienes coordinaron el operativo de asistencia y remoción del vehículo.

Al tratarse de un autovuelco, no se realizaron peritajes en el sitio. La unidad fue retirada por una grúa y trasladada a dependencias de tránsito en Chos Malal.

Desde la Policía advirtieron que este tipo de incidentes se repite con frecuencia en la región del Alto Neuquén, donde influyen distintos factores como el consumo de alcohol, el estado de las rutas y situaciones propias de la zona, como la transhumancia.

Además, señalaron que en sectores como Loncopué y El Huecú también se registran siniestros vinculados al desconocimiento de los caminos por parte de turistas, que circulan a alta velocidad en rutas que no conocen.