Como cada año, en el marco del 8 de marzo, Día de la Mujer, el Observatorio Municipal de Violencia contra las Mujeres presentó su informe anual 2025 de la ciudad de Neuquén.

Los indicadores más preocupantes son los 62 casos Código A, es decir, mujeres en riesgo de femicidio. Un número que se incrementó un 416,7% en relación al año 2024. El informe también advierte que cada vez son más jóvenes las víctimas de violencia de género. La mayoría de los casos llegan por demanda espontánea y son pocos los derivados desde la Justicia.

Actualmente, la subsecretaría acompaña a 30 niñas de 13 años que sufren violencia. Según detallaron, muchas de ellas cursan embarazos no deseados producto de abusos, en contextos vinculados al narcomenudeo.

Durante 2025 hubo un total de 1.300 consultas emergentes por situaciones de riesgo y se realizaron 1.241 intervenciones territoriales. En relación con los tipos de violencia reportados, la psicológica encabeza la lista con aproximadamente el 97% de los casos. Le siguen la violencia física (30%), la económica (19%) y la sexual (1%).

La franja etaria predominante entre las mujeres acompañadas territorialmente es de entre 25 y 35 años. En cuanto a los denunciados, en su mayoría son hombres de entre 35 y 40 años, generalmente exparejas de las víctimas.

La subsecretaria de las Mujeres, Alejandra Oehrens, dijo: “en el informe se puede ver lo que se vive día a día en la ciudad de Neuquén y de lo que poco se habla. Hay índices alarmantes. Hasta diciembre del año pasado teníamos 50 casos Código A, y a la fecha ese número se incrementó a 62”. Y agregó: “Para Neuquén capital es una cifra muy importante y preocupante”.

En los casos que involucran a menores de edad se da intervención directa al Ministerio de Seguridad y se realizan las derivaciones correspondientes. Además que muchas víctimas reciben amenazas al intentar denunciar, por lo cual a veces no prosperan.

La funcionaria remarcó que esta subsecretaría es la única institución en Neuquén capital que brinda trabajo territorial con patrocinio jurídico gratuito, acompañamiento psicológico y capacitaciones orientadas a la inserción laboral y al desarrollo de microemprendimientos.

Por último, Oehrens señaló que hay un aumento de hombres violentos y explicó que se vincula con el crecimiento de los consumos problemáticos, la falta de empleo y los trastornos psiquiátricos.

No obstante, advirtió sobre la persistencia del denominado “varón silencioso”: “Es aquel que no presenta ninguna de esas características y ejerce violencia simplemente por ejercerla”.