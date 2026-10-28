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Rotonda de Capex

Volcó un camión de bebidas en Autovía Norte y la circulación está interrumpida

El hecho ocurrió este miércoles 28 de octubre y, hasta que se retire el camión, el tránsito estará interrumpido.

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Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Miércoles, 28 de octubre de 2026 a las 09:44
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El camión quedó sobre un lateral y perdió su carga.

A las 9 de este miércoles 28 de octubre Vialidad Nacional informó sobre un siniestro en Autovía Norte, en Neuquén, por lo cual el tránsito está interrumpido.

La zona específica es la A022, en la rotonda de Capex, donde un camión con carga volcó, quedando sobre uno de sus laterales y perdiendo una gran cantidad de bebidas que transportaba.

Con el pasar de las horas se conoció que es un camión Volkswagen con un semirremolque de 3 ejes. En el mismo viajaban dos ocupantes que resultaron ilesos.

Desde Bomberos de Plottier advirtieron por el peligro de hidrocarburos en la calzada, por lo que se está trabajando con precaución ya que hay derrame de combustible.

Desde Vialidad aclararon que personal policial trabaja en el lugar para realizar las pericias y poder despejar la calzada, con el fin de que los vehículos continúen la circulación normal.

Por el momento no se sabe a qué hora se normalizará y se recomienda evitar la zona debido a la interrupción del tránsito.

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