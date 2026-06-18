Un choque entre dos camionetas se produjo en la mañana de este jueves sobre la Ruta Provincial 6, en cercanías de la calle rural Lago Mascardi, en Roca. El impacto fue tan fuerte que uno de los vehículos salió de la calzada y terminó volcado sobre la banquina, mientras que el otro quedó detenido en medio de la ruta.

En la camioneta Toyota que volcó viajaban cuatro personas que se dirigían a trabajar, mientras que en el otro rodado circulaba únicamente el conductor. A pesar de la violencia del choque, no se registraron heridos de gravedad. Como medida preventiva, un adulto fue trasladado al hospital Francisco López Lima para estudios médicos y controles de rutina, con el objetivo de descartar lesiones internas que no pudieran advertirse a simple vista.

De acuerdo con los datos oficiales, las causas del choque aún se intentan establecer. Los investigadores trabajan para determinar si hubo exceso de velocidad, maniobras riesgosas o condiciones de visibilidad reducida en el tramo.

El siniestro generó alarma entre quienes transitaban por la zona, debido a la posición en la que quedó uno de los vehículos y los daños visibles en su lateral trasero. Testigos relataron que la camioneta permaneció volcada varios minutos hasta que llegaron los equipos de emergencia.

La policía provincial y personal de seguridad vial desplegaron un operativo preventivo para ordenar la circulación y garantizar la seguridad de los automovilistas. Se implementaron desvíos parciales y controles en el sector, lo que provocó demoras en el tránsito.