Otra vez los caballos, otra vez las mismas preguntas

La preocupación por los robos de caballos volvió a instalarse en la región. Mientras en Neuquén continúa la búsqueda de Nacha, la yegua robada hace una semana, y en Cipolletti todavía conmueve el caso de Peteco, encontrado descuartizado tras desaparecer de una chacra, vecinos de Valentina Norte Rural denunciaron nuevos intentos de robo.

Esta vez ocurrió en el sector de chacras del barrio, donde personas desconocidas ingresaron a un predio, cortaron los candados del lugar donde estaban los animales e intentaron llevárselos. El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y, según los propios vecinos, no fue un hecho aislado.

De acuerdo con información publicada por Neuquén en Noticias, el primer intento ocurrió el sábado alrededor de las 19:30 y los sospechosos regresaron durante la mañana del lunes para volver a ingresar al mismo lugar. Los vecinos sostuvieron que los delincuentes actúan de manera organizada, utilizando vehículos y distribuyendo tareas entre quienes ingresan a las chacras y quienes permanecen vigilando desde el exterior.

El propietario aseguró que los delincuentes volvieron a buscar los caballos y que uno de ellos efectuó un disparo antes de escapar.

El temor crece después del caso que conmocionó a la región

Los nuevos episodios llegan apenas días después de uno de los hechos más impactantes registrados en la región.

Peteco, un caballo rescatado cuando apenas tenía unos días de vida, fue robado de una chacra de Cipolletti y horas más tarde apareció faenado en una chacra de Ferri. Su dueña, Betty Gallardo, contó que lo había criado dentro de su casa y que cuando encontró los restos "la carne estaba tibia", una escena que marcó el alcance de un delito que golpeó a toda la comunidad.

Ese antecedente cambió la forma en que muchos propietarios viven cada nueva denuncia vinculada con caballos.

Nacha sigue desaparecida

A ese escenario se suma la búsqueda de Nacha, la yegua perteneciente a Manada Sur, robada el 27 de julio de un predio ubicado en la intersección de El Maíz y Trabajador de la Industria, en Neuquén.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que una persona abandonó el lugar montando al animal. Desde entonces no hubo novedades sobre su paradero.

Desde la agrupación manifestaron que la desaparición afecta tanto al proyecto de terapias asistidas con caballos como al bienestar de los otros animales de la manada, y pidieron que la búsqueda continúe con la mayor rapidez posible.

Un barrio complicado

En Valentina Norte Rural aseguran que los intentos de robo ya dejaron de ser hechos aislados.

Pese a la presencia policial, los vecinos afirman que temen nuevos ingresos a las chacras y sostienen que quienes cometen estos delitos conocen el movimiento del sector.

"Los vecinos del sector estamos cansados de los robos", expresaron durante la entrevista con Neuquén en Noticias.

Mientras Nacha sigue siendo buscada y la investigación por el caso de Peteco continúa, los nuevos intentos denunciados en Valentina Norte Rural vuelven a poner el foco sobre un delito que preocupa cada vez más a quienes viven y trabajan en las chacras de la región.