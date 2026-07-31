La ciudad de Cipolletti se encuentra conmocionada por un nuevo episodio de crueldad animal. Beatriz “Betty” Gallardo buscaba desesperadamente a su caballito Peteco y a la yegüita Anabella, que habían desaparecido de la chacra de Ferri donde estaban a resguardo. Tras horas de caminatas entre barro y frío, la vecina los encontró descuartizados, con restos esparcidos y partes faltantes, lo que refuerza la sospecha de que la carne fue utilizada para la venta clandestina.

“La peleamos juntos y salió adelante, y mirá cómo terminó todo”, expresó Betty con impotencia, recordando que había criado a Peteco desde potrillo, cuando apenas tenía seis días de vida y había sido atacado por perros.

La mujer relató que había acudido a Fiscalía y a la sede policial con datos sobre quienes podrían haberse llevado a los animales, pero no recibió acompañamiento en la búsqueda. En medio de la desesperación, pidió en redes sociales que tuvieran piedad y no les hicieran daño.

El hallazgo fue devastador. “Son unos miserables. Me mataron a mi Peteco y me dieron. Quiero que cambien las leyes así vamos con todo contra estos hijos de puta", lanzó con bronca y dolor.

Betty agregó: “Tengo una lista de mal paridos que el día que cambien las leyes de mierda que tenemos van a caer. Cualquier pobre de mierda faena y vende carne, pero así les va en la vida, mal. Siempre serán unos miserables. La poca plata que ganan haciendo sufrir a un indefenso se les va como agua por los dedos”, expresó a Mis Noticias.

Entre lágrimas, la vecina cipoleña pidió que el caso no quede en silencio: “Espero que alguien se ponga la mano en el corazón y diga algo. Mi Peteco no merecía esto, ninguno lo merece. Hoy sufrieron dos angelitos, lo único que puedo hacer es enterrarlos, los puse juntitos”.

El episodio generó indignación total en Cipolletti, con múltiples expresiones de repudio en redes sociales y reclamos por leyes más duras contra el maltrato animal. La comunidad exige respuestas institucionales y acciones concretas para evitar que hechos de esta magnitud se repitan.