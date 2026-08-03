El fuego avanzó antes de que llegara la ayuda

Una vivienda de dos plantas quedó prácticamente destruida este viernes por un incendio de grandes dimensiones en la Isla 119, en la zona de China Muerta, en Plottier. El alerta ingresó cerca de las 14:54 y obligó a un rápido despliegue de dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, que trabajaron para contener un foco ígneo que ya había tomado gran parte de la construcción.

Cuando los primeros equipos llegaron al lugar, las llamas se encontraban generalizadas y el operativo se concentró en evitar que el fuego siguiera avanzando y provocara mayores daños.

La dueña no estaba y los vecinos hicieron lo que pudieron

Al momento del incendio, la propietaria de la vivienda no se encontraba en el lugar. Antes de la llegada de los bomberos, fueron los propios vecinos quienes ingresaron para rescatar algunas pertenencias que pudieron sacar antes de que el fuego volviera imposible cualquier intento.

Pese a la magnitud del incendio, no se registraron personas heridas.

Una decisión extrema para evitar nuevos riesgos

Después de varias tareas para sofocar completamente el incendio, los bomberos evaluaron el estado de la vivienda y determinaron que parte de la estructura había quedado seriamente comprometida.

Por ese motivo realizaron un derrumbe controlado de los sectores más afectados. La medida buscó eliminar el riesgo de colapso y permitir que el lugar quedara en condiciones seguras una vez finalizado el operativo.

Investigan qué provocó el incendio

En el procedimiento intervinieron los móviles 15 y 22 de Bomberos Voluntarios de Plottier. Hasta el momento no se informaron las causas que dieron origen al incendio.

Las actuaciones continuarán para establecer cómo comenzó el fuego que terminó destruyendo la vivienda y obligó a demoler parte de su estructura por cuestiones de seguridad.