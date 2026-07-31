Murió la beba de apenas tres meses que permanecía internada en estado crítico tras quedar atrapada en el incendio de una vivienda de Viedma. La pequeña no pudo sobreponerse a las graves heridas provocadas por la inhalación de humo y gases tóxicos, mientras la Justicia profundiza la investigación para determinar cómo comenzó el fuego que destruyó la casa y terminó convirtiéndose en una tragedia familiar.

La noticia cayó como un balde de agua fría en la capital rionegrina. Después de días de angustia e incertidumbre, fuentes oficiales confirmaron el fallecimiento de la niña, que desde el momento del incendio permanecía internada en el hospital Artémides Zatti bajo cuidados intensivos. Los médicos hicieron todo lo posible para mantenerla con vida, pero la gravedad del cuadro terminó siendo irreversible.

El dramático episodio había ocurrido cerca del mediodía del martes 28 de julio, cuando un incendio se desató en una vivienda ubicada en la esquina de Guido y Tucumán. En la casa vivía una mujer junto a sus dos hijas y, en cuestión de minutos, las llamas avanzaron con una violencia tal que el humo invadió todos los ambientes, dejando prácticamente sin posibilidades de reacción a quienes se encontraban en el interior.

Aunque los Bomberos lograron controlar el fuego y rescatar a las ocupantes, la bebé fue quien sufrió las consecuencias más severas. Tras recibir los primeros auxilios en el lugar, fue trasladada de urgencia al hospital Zatti, donde quedó internada en estado desesperante. Finalmente,los profesionales confirmaron el desenlace que nadie quería escuchar.

De acuerdo con la información incorporada a la investigación, la causa de la muerte habría sido la inhalación de monóxido de carbono y otros gases generados por el incendio. Ese tipo de intoxicación suele producir daños severos en muy pocos minutos, especialmente en niños de tan corta edad, lo que explica la gravedad del cuadro que presentó desde el primer momento.

Mientras la familia intenta sobrellevar una pérdida devastadora, la investigación judicial continúa avanzando. La Fiscalía busca reconstruir con precisión qué ocurrió dentro de la vivienda y cuáles fueron las circunstancias que desencadenaron el incendio. Por ahora, ninguna hipótesis fue descartada y tampoco existe una explicación oficial sobre el origen del fuego.

En ese contexto, se incorporó a la investigación un especialista del Cuerpo de Siniestros Ígneos de Bariloche, quien tendrá la tarea de realizar un exhaustivo análisis técnico en la vivienda afectada. Su informe será una pieza clave para determinar dónde se inició el foco ígneo, cómo se propagó y si existió algún factor que haya favorecido el avance de las llamas.

Al mismo tiempo, la médica forense trabaja junto al personal del hospital para sumar los informes médicos a la causa, mientras los investigadores continúan tomando testimonios y recolectando evidencia. Cada detalle puede resultar determinante para reconstruir una secuencia que terminó con una beba fallecida y una familia atravesada por una tragedia que golpeó profundamente a toda la comunidad de Viedma.