Un rápido operativo desplegado por la Policía de Neuquén permitió aprehender a dos menores de edad y demorar a un hombre mayor, acusados de protagonizar un robo en un supermercado de Zapala durante la noche del domingo.

El hecho ocurrió alrededor de las 22.20, cuando el Centro de Operaciones Policiales (COP) recibió un llamado de emergencia que alertaba sobre un robo en un comercio ubicado en la esquina de las calles Avellaneda y Candelaria.

De acuerdo con la denuncia, tres personas ingresaron al supermercado y sustrajeron distintos elementos antes de escapar por calle Avellaneda en dirección a Mayor Garayta. Los testigos también advirtieron que los sospechosos intentaban cambiarse la ropa durante la huida para dificultar su identificación.

Con esos datos, efectivos del Comando Radioeléctrico de Zapala que patrullaban la zona iniciaron un operativo de búsqueda. Minutos más tarde localizaron a dos de los presuntos autores en la intersección de Israel y Namuncurá, junto al paredón del Club Deportivo Zapala.

El tercer involucrado intentó escapar saltando el muro e ingresando al predio deportivo, aunque fue alcanzado pocos metros después por los uniformados. Al momento de su demora llevaba consigo una caja registradora que, según se constató posteriormente, había sido sustraída del supermercado.

Mientras se realizaban las detenciones, otra comisión policial inspeccionó el comercio afectado. Allí verificó que una de las puertas de acceso presentaba daños compatibles con un ingreso forzado y confirmó el faltante de la caja registradora.

Durante las actuaciones también se estableció que una bicicleta rodado 29, que había sido retirada del interior del local durante el robo, fue abandonada por los sospechosos en la playa de estacionamiento del supermercado, por lo que pudo ser recuperada.

Las actuaciones judiciales quedaron en manos del personal de la Comisaría 22 de Zapala, que realizó las diligencias correspondientes para avanzar con la investigación y determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados en el hecho.