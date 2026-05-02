Esta mañana, una importante rotura en un ducto a la altura de El Uno y Barrio Norte provocó una impactante fuga visible desde la Ruta Provincial 17. El agua llegaba hasta los cinco metros de altura. La situación afecta el suministro en varios sectores de Cutral Col.

Una fuga de gran magnitud que sorprendió a vecinos

Una avería de gran magnitud en un caño ubicado sobre la Ruta Provincial 17, en el tramo comprendido entre el sector de El Uno y Barrio Norte, generó preocupación durante la jornada entre quienes transitaban por la zona.

La rotura del ducto derivó en una impresionante columna de agua que alcanza varios metros de altura producto de la fuerte presión, ofreciendo una imagen similar a la de un géiser en pleno paisaje estepario.

El caño se ubica a la vera de la Ruta Provincial N° 17, entre el sector de El Uno y Barrio Norte de Cutral Co - Foto La Voz del Neuquén

El fenómeno es claramente visible desde la calzada y comenzó a impactar en los alrededores. De hecho, una amplia superficie de campo se encuentra anegada, lo que sugiere que la pérdida se habría iniciado varias horas antes de ser advertida.

Hipótesis sobre el origen y trabajos pendientes

Si bien aún se espera una confirmación oficial por parte de las autoridades, las primeras versiones indican que el incidente podría estar vinculado a un caño relacionado con el transporte de metanol. Según informa La Voz del Neuquén, no se informó el tiempo estimado que demandarán las tareas de reparación del ducto, mientras continúa la preocupación por las consecuencias del derrame.

Corte de agua en barrios afectados

Como consecuencia directa de la rotura, se registró un corte en el suministro de agua que afecta a tres barrios de Cutral Co: Norte, Central y El Uno.

La interrupción del servicio se suma a los inconvenientes generados por la fuga, lo que incrementa el malestar entre los vecinos de los sectores afectados.

Problemas de presión también en Cutral Co

De manera paralela, la situación hídrica en la localidad de Cutral Co presenta complicaciones con el agua. Vecinos del barrio Aeroparque reportaron en las últimas horas una marcada disminución en la presión del suministro. No descartan que este hecho se vincule con la avería del caño o con problemas en el sistema general de bombeo y distribución.